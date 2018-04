Histórias que jornalistas do NYT contam para os filhos Muitas das moedas lançadas na histórica Fontana di Trevi, em Roma, foram para os bolsos de um morador de rua. No escuro da noite, durante 34 anos, ele recolhia as moedas no fundo do lago de cimento com um ímã. Um garotinho de 5 anos pega o carro da mãe e leva a irmãzinha para passear. Detalhe: dirigindo. Essas histórias se juntam a milhares de outras publicadas pelo The New York Times. Lisa Blekin, responsável por reunir histórias deste livro, conta que tudo começou em um churrasco. Ali, repórteres comentaram que contavam histórias da redação para os filhos dormirem. Contos maravilhosos, estimulantes e dramas vivos de pessoas comuns, que faziam do jornal mais do que uma simples narrativa.