Historiadores promovem debate sobre a cidadania Cidadania, palavra e assunto do momento, está em voga no Brasil e nos países de tradição ocidental. Historiadores de diferentes universidades não poderiam ficar de fora do debate e produziram artigos reunidos neste livro. A primeira parte do volume inclui estudos que relacionam cidadania, cultura e o mundo das idéias políticas. Já a segunda parte se concentra em estudos relacionados com o impacto da escravidão na consciência e no exercício de direitos, na relação entre os cidadãos e a polícia e no efeito de poder de práticas próprias do mundo patriarcal. A última parte abrange uma gama variada de temas que, de vários ângulos, convergem para as idéias centrais de sociabilidade, identidade, relações entre Estado e Igreja.