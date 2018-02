História da arte no instituto Caixa Cultural O instituto Caixa Cultural promove de 13 a 23 de janeiro o curso de Introdução à História da Arte, especial para quem quiser aproveitar as férias de janeiro na cidade. Ministrado pela professora Danielle Nastari, o curso tem dez aulas de 2h30 de duração (das 18h30 às 21 h). O programa traça um panorama da arte ocidental desde a Pré-História até o século 20, e é voltado para o público em geral, independentemente da formação e pré conhecimento do assunto. O programa completo do curso, que oferece 50 vagas, está no site www.caixa.gov.br/caixacultural e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 3321-4400.