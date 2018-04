Hiam Abbass garante emoção a Lemon Tree

Às vésperas do 13º Festival do Cinema Judaico, que começa na semana que vem, o cinéfilo dispõe da oportunidade de assistir a um dos mais belos filmes recentes filmes vindos de Israel. Lemon Tree, inclusive, trouxe ao Brasil no ano passado o diretor Eran Riklis, que veio dizer o que parece óbvio. Seu filme conta uma história ?pequena?, de gente como a gente, e esta, segundo ele, é a melhor maneira de fazer política no cinema. O prestigiado diretor palestino Elia Suleiman faz um papel importante em Lemon Tree, mas o grande destaque, a própria razão de ser da produção, é a atriz Hiam Abbass. Hiam trabalhou com Steven Spielberg em Munique, e também foi a consultora que orientou atores de diferentes nacionalidades, preparando seus sotaques para que pudessem ser convincentes como os terroristas que massacram atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos de 1972. Spielberg fez de Munique o fecho de sua trilogia integrada por O Terminal e Guerra dos Mundos. Os três filmes compõem um bloco de notável coerência. Sem uma referência ao 11 de Setembro, discutem o que ocorreu nos EUA sob George W. Bush, após o ataque às torres gêmeas. Lemon Tree centra-se em Salma, viúva palestina que vê sua plantação ser ameaçada quando o novo vizinho, ministro de Defesa de Israel, se muda para a casa ao lado. A segurança israelense declara que os limoeiros de Salma colocam em risco a segurança do ministro, e por isso precisam ser derrubados. Com a ajuda de um jovem advogado, a viúva leva o caso à Suprema Corte de Israel para tentar salvar sua plantação. O filme permaneceu meses em cartaz na cidade. Sai agora em DVD para que você possa não apenas revê-lo, mas captar, com os recursos de que a exibição em casa dispõe, toda a sutileza da sua construção e, principalmente, da interpretação de Hiam Abbass. Ela é uma bela mulher madura - foi o que disse ao Estado o ator Richard Jenkins, que contracenou com Abbas em O Visitante, de Thomas (Thom) McCarthy, e o papel lhe valeu uma indicação para o Oscar. Lemon Tree é bom. Hiam é ótima. Serviço Lemon Tree. Israel, 2008. Direção de Eran Riklis. Lançamento Imovision. Cor, 106 min. R$ 39,90