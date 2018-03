Heróis e heroínas DATA ESTELAR Vênus e Mercúrio se relacionam geometricamente com Netuno e Júpiter; Lua é quarto crescente em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra, felizmente os planos sinistros de nossa humanidade, sempre muito bem elaborados e com recursos materiais à disposição, não andam sendo bem sucedidos. As coincidências desbaratam esses planos. De tanto repetir-se esta condição, já estava na hora de começar a suspeitar haver um pouco da mão do Altíssimo nessa jogada, assim como também a união mental e emocional de uma parte considerável de nossa humanidade, que cansou de ser marionete passiva dos acontecimentos, simples testemunha das atrocidades e injustiças que se cometem por aí. Por isso, este é o tempo em que surgem heróis e heroínas de pessoas aparentemente comuns, porque guiadas por algo maior, algo que também as torna maiores do que aparentavam. Áries >>21-03 a 20-04 A falta de compreensão é uma forma de tornar a mente mais estreita, pouco receptiva às novidades que constantemente acontecem por aí. A falta de compreensão é uma forma sutil de fechar-se aos acontecimentos bem-sucedidos. Touro >>21-04 a 20-05 Tudo poderia ser diferente, mas é o que é. Melhor não se enredar mentalmente com conjecturas de como poderiam ser as coisas se não fossem o que são atualmente. Melhor lidar com tudo com o maior realismo possível. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A tendência à inconstância é nociva, porque faz com que você perca tempo e energia andando de um lugar a outro em vez de levar à término tudo que for iniciado. Combater a inconstância há de se tornar uma prioridade para você. Câncer >>21-06 a 21-07 Acostume-se ao pensamento da vitória, mas não faça disso motivo de arrogância, porque a vitória verdadeira será sempre aquela que coloque você numa posição de serviço para com seus semelhantes, não de distância. Leão>> 22-07 a 22-08 Sem integridade não se pode construir um destino que valha a pena entre o céu e a terra. Com certeza, preservar a integridade é uma das coisas mais difíceis, dadas as condições do mundo em que se vive. Porém, sem isso, nada de elevação. Virgem >>23-08 a 22-09 Poderia ser diferente, mas por enquanto só na desgraça é que nossa humanidade atualiza a consciência do que é verdadeiramente valioso e útil. Poderia ser diferente, mas ainda não há toda essa lucidez em nossa humanidade. Libra >>23-09 a 22-10 É fácil constatar quem são as pessoas doentias que se mascaram com um ar de virtuosas. A proximidade delas provoca doenças e mal-estar, sempre por causa delas acontecem problemas. Contudo, é a elas que é necessário ajudar. Escorpião >>23-10 a 21-11 Um coração sensível só ouve o que precisa ser ouvido, deixando de lado aquelas milhares de palavras proferidas sem razão nem substância. Um coração sensível refreia o uso da língua, para não dizer nada que provoque dor. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Enquanto você não conhece a verdade diretamente, comprovando sua eficácia na prática, a fé servirá como um pressentimento dessa verdade, a sensação antecipada de sua existência. Por que, então, alguém rejeitaria a fé? Capricórnio >>22-12 a 20-01 O mundo está em ruínas para que você seja um dos que lutem a favor de erguer uma nova estrutura de civilização. Isso começa com pequenos passos, melhorando os relacionamentos cotidianos, purificando as intenções. Aquário >>21-01 a 19-02 Sem atrevimento nunca haverá progresso algum. Sem atrevimento, as melhores ideias que ocorrem a você se transformarão no peso do arrependimento que crescerá ao longo do tempo. O tempo em que a teoria não foi praticada. Peixes >>20-02 a 20-03 De pequeno em pequeno assunto acaba se atingindo o momento da conclusão. Até pouco tempo atrás sua alma não conseguia ver a luz no fim do túnel, sentia-se desintegrada. Agora as coisas podem atingir esse ponto de conclusão Desejado.