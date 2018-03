Herkenhoff está em debate hoje na Bienal Dentro da programação da 28ª Bienal de São Paulo - Em Vivo Contato, ocorrerá hoje, às 20 h, no auditório montado no 3º piso do prédio da instituição, conferência do seminário A Bienal de São Paulo e o Meio Artístico Brasileiro - Memória e Projeção com a participação dos curadores Paulo Herkenhoff e Moacir dos Anjos e da artista Adriana Varejão. O tema do debate será a edição da 24ª Bienal de São Paulo, que ocorreu em 1998 e teve a curadoria-geral de Herkenhoff. A mesa será mediada por Luisa Duarte, coordenadora desse ciclo de debates iniciado em junho. A entrada é gratuita. O Pavilhão da Bienal fica no Pq. do Ibirapuera, portão 3.