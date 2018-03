Herdeiros de Grosz brigam com o MoMA Os herdeiros do pintor expressionista alemão George Grosz colocaram processo na corte federal em Nova York contra o Museum of Modern Art (MoMA), dizendo que a instituição se recusou a devolver duas pinturas e uma aquarela do artista deixadas por ele na Alemanha quando partiu em 1933. Retrato do Poeta Max Herrmann-Neisse (1927), Autoretrato com Modelo (1928) e a aquarela de 1920 foram deixadas por Grosz com o marchand Alfred Flechtheim, perseguido pelos nazistas. A família do artista acreditava que as obras estavam perdidas, mas elas foram adquiridas em diferentes ocasiões pelo MoMA entre 1946 e 1954.