Henry, de Fatboy Slim a Futurama

A música concreta vai reviver em pleno Parque do Ibirapuera. Nos dias 5 e 6 de setembro, o papa da eletroacústica, o francês Pierre Henry, às vésperas de completar 80 anos, traz quatro peças para o Festival Música Nova. A entrada será gratuita, e a retirada dos convites se dará a partir das 13 horas do dia de cada espetáculo. É uma personalidade da música mundial. Entre 1949 e 1958, trabalhou no estúdio Club d''''Essai da RTF, criado por Pierre Schaeffer. Durante esse período, escreveu a revolucionária peça Symphonie pour un Homme Seul (1950), em cooperação com Schaeffer. Compôs músicas para balés de Béjart, Balanchine, Cunningham, Carolyn Carlson e Maguy Marin. Fez trilha para filme de Dziga Vertov e colaborou com artistas plásticos como Yves Klein e Thierry Vincens. Sua obra mais conhecida é o álbum experimental Messe pour le Temps Présent (1967), em cooperação com Béjart. Uma das músicas deste álbum, Psyché Rock, inspirou o tema do desenho animado Futurama. Em 1969, trabalhou com a banda Spooky Tooth. Nos anos 2000, seu disco Metamorphosé chegou à era dos eletrônicos, sofrendo remixes de gente como Coldcut, William Orbit e Fatboy Slim. Henry é considerado o Pai da Música Eletrônica, mas recusa delicadamente o epíteto. Pierre Henry concedeu entrevista exclusiva ao Estado, por e-mail. Ele não virá pessoalmente ao Brasil - por questões de saúde, enviou seu principal colaborador, o regente Ettiene Bultingaire, e seu filho David Henry, para a montagem. Ele contou que adora a bossa nova de João Gilberto, confessou-se um cinéfilo que ama trilhas de filmes (especialmente de Bernard Hermann e Hitchcock), e saudou Kurt Weill. Sobre o minimalismo, disse o seguinte: ''''Sendo eu mesmo um hiperminimalista, repetitivo e progressivo, me interesso particularmente por essa música.'''' O sr. disse que escolher uma seleção de peças para uma retrospectiva é uma união de motivos intelectuais e físicos. ''''O intelecto corresponde à minha imaginação musical. O físico é o jogo em um estúdio com um instrumento, os corpos sonoros, as chaves da ornamentação.'''' Como escolheu as obras para o concerto no Brasil? Eu pretendi que, nos concertos, os programas tenham seus eixos, de um lado, nas minhas origens clássicas, Beethoven e Bruckner, e seus prolongamentos no meu imaginário musical; de outro lado, a influência de minhas leituras de jovem transpostas musicalmente, caso de Labyrinthe e Histoire Naturelle. É igualmente uma escolha que permita ao público sentir, eu espero, o caminhar instrumental dos corpos sonoros que provêm das sinfonias. A composição Labyrinthe (2003) é um trabalho menos sobre a montagem, a plástica do som, que sobre a harmonia, sobre a união entre esta e o som. Há um nível diferente de abstração nessa peça. O sr. considera que é uma síntese de sua obra? De jeito nenhum. É uma ação marginal que busca experimentar com a utilização dos sonhos produzidos por computadores. Labyrinthe é uma tentativa de exploração de um domínio subterrâneo e da ficção científica. Por conta disso, a atração dos acordes me seduz particularmente. E, sim, é uma obra sobre a ligação dos sons entre eles e sua harmonia. Duas peças, Labyrinthe (2003) e Comme une Symphonie (2005), falam de uma espécie de obsessão, a obra de Jules Verne. O que evoca para o sr. essa literatura e como o sr. a traduz em sua música? A obra de Jules Verne tem sido para mim, desde a infância, a cinematografia de minha imaginação e inspiração. Nas leituras de Verne, são sempre essenciais as suas evocações sonoras. Há muito a literatura é fonte de inspiração muito fecunda, e tento colocá-la na música para transmitir a emoção e essas sensações que nos são dadas pela leitura. Um jornalista lhe perguntou: Como o sr. reage quando o definem como ''''Pai da música eletrônica''''? E o sr. respondeu: ''''Prefiro uma outra paternidade onde eu serei o filho.'''' Quem são os filhos da música eletrônica? Os DJs? Os rappers? As definições de músicas atuais me parecem reducionistas. A música é universal e quando ela é executada com êxito toca profundamente em qualquer gênero, e é isso que considero em minha visão. Em conjunto, a música eletrônica é muito estandartizada, lhe falta o apelo dos sistemas manufaturados e isso aniquila a verdadeira personalidade de um músico. Eu espero que no futuro a gente reencontre a invenção sonora individual. Existe atualmente um tipo de empobrecimento musical, ritmos binários e sistemas muito grosseiros. Nos perguntamos quais orelhas e quais gostos musicais advirão das gerações alimentadas com os acompanhamentos sonoros dos videogames, da televisão e dos MP3? É bem inquietante. Suas proposições artísticas mudaram a forma de escutar, de compor e de apresentar em cena a música. A estética do som, para o sr., seria a definitiva expressão da liberdade musical? De jeito nenhum. Para mim, a música que eu pratico, além de ter nascido e se tornado experimental, é uma música em que o compositor é seu próprio instrumentista em tempo real de execução. É mais arriscada. Mas eu reivindico essa aventura que, a meu ver, deu uma nova dimensão ao ouvir, em geral, e uma abertura na tarefa de abordar a música, e também todos os sons da vida. Entre os compositores da atualidade, qual é o seu preferido? Pierre Henry, já que Olivier Messiaen, meu professor, já morreu... Mas também Igor Stravinsky, que adoro, e assistiu meus primeiros concertos na sala do velho conservatório de Paris. Mas, para mim, o único verdadeiro músico é Bach, o único. Como vê os novos meios de produção artística, capitaneados pelos computadores? Eu disponho os computadores na categoria ''''acidente de trabalho''''. Continuo fiel às tecnologias analógicas, que têm uma qualidade sonora insubstituível. Por outro lado, as tendências dos grandes estúdios de gravação são, mais e mais, um retorno às técnicas analógicas.