Helen Keller conta sua história de superação A História da Minha Vida Helen Keller Tradução de Myriam Campello José Olympio, 518 págs., R$ 49 A americana Helen Keller ficou cega e surda aos 18 meses, no fim do século 19, mas conseguiu superar as limitações - aprendeu a ler, escrever e a falar. Tornou-se poliglota. Graduou-se em filosofia e tornou-se escritora reconhecida. A transformação de seu mundo ocorreu quando tinha 7 anos, com a chegada da professora Anne Mansfield Sullivan. Com ela, Helen Keller (1880-1968) aprendeu a manifestar seus desejos e sentimentos, entendendo regras e aprendendo a criar. A edição de A História da Minha Vida traz também sua correspondência de 1887 a 1901 e relato suplementar sobre sua educação.