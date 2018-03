Hebe dá selinho em Silvio Santos Hebe conseguiu arrancar um selinho do patrão. Foi durante a gravação do Troféu Imprensa, ontem, no SBT. A apresentadora, que foi receber troféus de anos anteriores, tentou novamente beijar Silvio Santos, que se fez de difícil. "Você beijou até o Gilberto Gil", disse Hebe. "Minhas preferências são particulares", retrucou Silvio. "Quando você tinha 18 anos, na Rádio Nacional, você não queria, né?", completou ele. Na saída de Hebe, Silvio acabou se rendendo, e deu um selinho nela. O Troféu Imprensa deve ir ao ar amanhã.