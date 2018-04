HBO quer produzir mais séries

Depois de Mandrake, com a Conspiração, e Filhos do Carnaval, com a O2, a HBO apresenta Alice, título provisório da série feita em parceria com a Gullane Filmes. Segundo o vice-presidente sênior de Aquisições e Produções Originais da HBO Latin America, Luis Peraza, a estratégia do grupo é aumentar essa quantidade de produções brasileiras ainda mais. ''''Daqui a três ou quatro anos, queremos ter quatro produções lançadas por ano'''', fala Peraza. ''''Seriam duas no Brasil, uma no México e outra na Argentina ou Chile.'''' A diversidade de parceiros também faz parte da estratégia da HBO. ''''O que buscamos é fazer produtos pouco a pouco, mas com qualidade, e iniciar projetos que estejam no ponto certo'''', afirma Peraza. Esse ponto certo vem de conversas e acertos em roteiros, em casting, em locações. No caso de Alice, por exemplo, o desenho da série começou com a Gullane Filmes, passou pelas mãos do diretor e roteirista Sérgio Machado e ganhou outro colaborador, o cineasta Karim Ainouz. Os dois últimos dividem a direção geral da série. Alice está em fase de filmagem dos 13 episódios que completam a primeira temporada. Já foram feitos quatro episódios. Ontem, a equipe iniciou a gravação do quinto capítulo. A série entrará na grade da HBO no primeiro trimestre do ano que vem. SEQÜÊNCIA Além de Alice, a HBO está para lançar os cinco novos episódios de Mandrake, que surgem para completar a primeira temporada. Mandrake já está em fase de pós-produção. O grupo estuda ainda a volta de Filhos do Carnaval, com mais sete episódios. A equipe de Cao Hamburger já tem em mente todos os pretextos para justificar a ausência do patriarca de Jece Valadão, morto no ano passado.