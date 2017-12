Hatoum e seus livros são tema de ensaios Em razão do interesse crescente em universidades brasileiras e estrangeiras pelas obras do escritor amazonense Milton Hatoum, nos últimos anos, a Universidade Federal do Amazonas, onde o literato foi professor de literatura, publica uma edição que reúne artigos, ensaios, perfil e uma entrevista com o autor de Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Entre os colaboradores estão Leyla Perrone-Moisés, Davi Arrigucci Jr. e Francisco Foot Hardman. Arquitetura da Memória mostra - por meio da pluralidade de ângulos de análise - como os livros de Hatoum estão intimamente entrelaçados ao espaço amazônico e à vivência literariamente criada a partir da memória.