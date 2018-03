Harry Potter bate recorde nos EUA Harry Potter e as Relíquias da Morte, última aventura do mago adolescente, vendeu 8,3 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas nos EUA, informou ontem a editora Scholastic. O número representa a média de 5 mil exemplares vendidos por minuto, recorde americano. No domingo, a livraria Borders anunciou que havia vendido 1,2 milhão de exemplares da nova obra de J.K. Rowling. Em 2005, a Borders vendeu 850 mil exemplares do livro anterior, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no primeiro dia de lançamento. O site da Amazon recebeu 2,2 milhões de pedidos do mundo todo, contra 1,5 milhão do livro anterior.