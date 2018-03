Hard News + debate

A cidade que faz fundo à nova bancada de Silvia Poppovic, de volta à Bandeirantes após sete anos, só existe aos olhos do telespectador. É cenografia virtual, efeito que a emissora mal alcançava sete anos atrás, quando a jornalista deixou a casa para se dedicar ao prazer de cuidar da filha, Ana. "Como disse o meu pai, eu demorei 45 anos para ter uma filha, por que não aproveitar para ficar com ela?" Em 2005, Silvia retomou o expediente em ritmo mais leve, pela TV Cultura, de onde saiu há dois anos. Agora animada com o avanço conferido na tecnologia dos Saad, ela se diverte ao ser informada que um braço seu pode até sumir da imagem final, caso ela se posicione fora do lugar no tal cenário virtual. Mesmo assim, trafega à vontade no seu métier. Circula por trás e pela frente da bancada, conversa com a editora-chefe, Chiara Luzzati, no switcher, dirige-se a comentaristas e entrevistados, quase não se senta. Boa Tarde, o noticiário diário que estreia nesta segunda-feira, às 13 h, pretende devolver alguma indignação ao tom jornalístico quase industrial perdido pelos telejornais. "Teremos hard news com comentários e debates. A matéria-prima é informação, mas num ambiente relaxado, com opinião, explicação e sem gritaria", avisa a apresentadora.