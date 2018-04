Hamlet e outros eus

"Vamos que vamos" é a frase mais recorrente do vocabulário de Daniel de Oliveira, dita, anote-se com doce sotaque mineiro. É algo que se percebe depois de dez minutos de conversa com o ator, e se confirma como uma postura diante das oportunidades que lhe aparecem, quando contabilizamos a quantidade de papéis que ele tem interpretado nos últimos tempos. Ele volta à TV amanhã, na estreia da minissérie Som & Fúria, dirigida por Fernando Meirelles (Globo). Acaba de filmar 400 Contra 1, de Caco Souza, e já está em outro set, de Boca do Lixo, de Flávio Frederico - onde recebeu o Estado. Nos cinemas, ainda é a imagem perturbadora do Santinho, de A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele, e faz uma participação em Jean Charles, de Henrique Goldman, que seguem em cartaz. Aparece mais uma vez na Globo, no dia 31, em Decamerão, minissérie de Jorge Furtado. E, ufa, começa em breve a gravar a próxima novela das 7, Bom Dia, Frankestein. "A última que fiz foi Desejo Proibido (2007). Quando terminou, disse ?opa, estou livre para outras paradas?", explica. Melhor ator no Festival de Gramado por A Festa..., Daniel é reconhecido como alguém que não teme se jogar num papel - talvez por isso, tenha se especializado em viver personagens da vida real, que dependem de transformação. A capacidade de mudar de rosto é, aliás, outra característica do ator, o que não deixa de ser especial em alguém tão bonito - ou "feito de nuvem", como Santinho é definido em Festa da Menina Morta. Você tem uma coleção de personagens baseados em figuras reais. A composição deles é diferente de personagens ficcionais? Na verdade, as figuras mais conhecidas são mais difíceis, porque todo mundo têm referência delas, de fotos e vídeos. Por causa disso, o Cazuza foi o mais difícil - a linha de criação era mais fina. Agora, no caso do bandido Hiroito (Boca do Lixo), é um cara que ninguém conhece direito. De certa forma, tenho mais liberdade e o processo acaba sendo parecido com os papéis ficcionais. Para compor, comecei a buscar em mim algo do Hiroito. De repente, me mostraram uma foto dele transtornado, aplicado de heroína. E pensei "pronto, liberdade total!". Essa foto me ajudou. De repente, você descobre a sutileza e... vamos que vamos. São poucas as chaves que definem uma personalidade, não? Exatamente. No caso do Jaques (Som & Fúria) foi legal, porque é um cara desacreditado no seu talento, apesar de ser muito conhecido na TV. E cai num Hamlet, no teatro. É ficcional, mas tem a ver com a rotina da TV, onde você está. É. Mas acho que todos os personagens, você cria a partir de você. Por que me chamaram para esse papel e outro ator para outro? É porque já enxergam em mim alguma coisa do personagem. Não que você não possa mudar totalmente e fazer outra figura. Mas acho que o caminho é trazer para próximo de você. Se o personagem fica distante, não dá. Se eu ficasse endeusando o Hiroito - "ah, o Rei da Boca do Lixo"-, não ia dar certo. Não!, o Rei da Boca do Lixo sou eu! Então, trago para perto de mim. E a partir daí, construo. A (preparadora) Camila Amado me ajudou muito nisso, em Cazuza. Ela falou para eu não deixar o Cazuza lá, tipo "ah, o poeta...". Não, a partir de agora o Cazuza sou eu! Você está sendo dirigido por vários diretores. Mas chama a atenção a direção que recebeu do Matheus Nachtergaele em A Festa da Menina Morta. A gente vê muito dele na sua interpretação, e não me lembro de ter sentido a presença de um diretor de forma tão forte. Como foi ser dirigido por ele, desta maneira? Foi uma das experiências mais bonitas que eu já tive, sabe? Ele foi muito cuidadoso, preparou os atores com (teatro) butô antes de ir para a locação (no Alto Amazonas). Foram meses de ensaio no apartamento dele, no Rio. O Matheus chegou a pensar em fazer o Santinho, mas chegou à conclusão de que seria muito para ele. Graças a Deus ele me chamou! Estamos rodando o mundo - Cannes, Chicago, Rio, Gramado, Cuiabá. É maravilhoso. Ainda mais com um filme tão difícil, tão impactante. Muito difícil. É um filme que divide opiniões - e é isso aí! Já sabia que ia vir chumbo grosso quando subi o Rio Negro para fazer. A Festa da Menina Morta, com todas suas convulsões e cores amazônicas... Difícil, ainda mais quando a gente fala de religião. O altar do Santinho é um retalho de religiões... Sabe, naquele altar tinha carta da minha mulher (a atriz Vanessa Giácomo), uma mandala que minha mãe fez... fui levando coisas minhas. Aquela música, do final, fui eu que fiz. Bordei muito aquele manto, me entreguei mesmo. O Cristo que tem no altar é meu pai, da encenação da Paixão de Cristo que ele fez no Iraque. No Iraque? É. Ele trabalhou na (construtora) Mendes Júnior. Ficou cinco anos ao todo, indo e voltando. No último ano, levou a família toda. Eu tinha 7 anos, fiz 8 anos lá. Teve festa e tudo! Morava próximo do Rio Eufrates, ia a pé. Muito legal, tenho muitas recordações. O Jaques de Som & Fúria é um galã de TV que busca reconhecimento no teatro. Já teve esse tipo de preocupação? Não. Comecei no teatro em Belo Horizonte e quando cheguei ao Rio, já tinha bagagem, mesmo que pequena. Já sabia onde pisava. Estava querendo aprender coisas da TV mesmo. Hoje, só estou aqui fazendo o Hiroito porque fiz TV. Se continuasse em BH, quem ia me ver? O preconceito existe na cabeça das pessoas - "ah, ator de TV..." Mas nada como o trabalho para você mostrar quem é. Nêgo entorta o nariz e você diz "normal, vamos que vamos". A grande provação do Jaques é interpretar Hamlet. Foi uma provação para você também? Foi ótimo. Antes de gravar, fui ver o Hamlet do Wagner Moura. Falei "uau, velho, maravilhoso!" Peguei aquela inspiração. Foi crucial, meu ponto de partida. Já matou a vontade de Hamlet? Um pouco. Mas nunca tive tanta vontade de fazer, não. De uma certa forma, matou a curiosidade de arriscar falar aquele "ser ou não ser?". No teatro seria diferente, eu sei. Mas no momento, quero fazer mais cinema mesmo. ZUZU ANGEL (2006): No longa-metragem de Sérgio Rezende, Daniel de Oliveira é Stuart Angel, filho da protagonista (vivida por Patrícia Pillar), que se engaja no movimento estudantil e acaba desaparecendo nos porões da ditadura militar. 400 CONTRA 1 (2009): Daniel é William da Silva, cabeça do movimento que se tornaria o Comando Vermelho. "Foi um cara que lutou por uma causa. Era um assaltante de banco, lógico. Mas se tivesse tido outra oportunidade, sei lá..." CAZUZA (2004): No teste para o papel, ele teria de interpretar a cena em que o cantor recebe o teste de HIV. Antes, vários choraram desesperados. Ele amassou o papel, pôs na boca e cantarolou Ideologia. Ganhou, claro. BOCA DO LIXO (2010): No filme, Daniel é Hiroito Joanides, bandido romântico da São Paulo dos anos 50 e 60. "Quando vi uma foto dele transtornado de heroína, com uma cara assim (faz uma careta), pensei: liberdade total para criar." 14 BIS (2006): Nas pesquisas que fez para viver Santos Dumont no curta de André Ristum, Daniel descobriu um sorriso proeminente - a chave de que precisava. Pediu, então, ao dentista que fizesse uma prótese. De resto, é talento. BATISMO DE SANGUE (2007): Escalado para o papel de Tito, Daniel acabou ficando com o de Frei Betto, quando leu o livro que deu origem ao filme de Helvécio Ratton. Costuma dizer que se sentiu ligado a Frei Betto pela mineirice.