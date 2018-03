Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção; a Lua atinge a fase quarto crescente transitando por Gêmeos. Enquanto isso, a alma informa nossa humanidade que há vida abundante além dos fingimentos cotidianos da normalidade. A alma informa em sonhos, informa como uma coceira que não para de coçar, mas que nenhum de nós consegue encontrar o lugar certo para coçá-la e aliviar a inquietante sensação. Vez por outra, essa coceira emerge como um pesadelo e acordamos suando frio no meio da noite, cientes de que perdemos tempo, de que existimos aquém do que merecemos e do que podemos fazer, porque a maior parte do tempo gastamos recursos derivando nossos desejos e pensamentos para as coisas que fingimos ser importantes, apenas porque todo mundo luta por elas: dinheiro, sexo, posição social, influência e imagem. Há mais vida, muita mais vida. ÁRIES 21-3 a 20-4 Problema não é falta de recursos materiais, problema seria falta de recursos humanos, de pessoas dispostas e plenamente envolvidas nos projetos. Essas não faltam, mas o relacionamento com elas ainda precisa ser aprimorado. TOURO 21-4 a 20-5 Mais do que nunca, você deve evitar o isolamento, pois neste momento da história humana os relacionamentos atingiram o seu real valor. Ou seja, ninguém mais cairá na ilusão de que poderia prescindir de relacionamentos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Algumas pessoas só se importam com dinheiro enquanto outras só se interessam pelo entusiasmo dos ideais. Nenhuma está mais certa do que a outra, pois tudo seria perfeito apenas quando umas e outras se entendessem e agissem em conjunto. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sem espírito de aventura, nenhuma conquista seria possível. Porém, até ao espírito de aventura é necessário colocar limites, porque tampouco seria possível viver de aventura em aventura, dado que, assim, nada se realizaria. LEÃO 22-7 a 22-8 Coisas acontecem por pura coincidência, sem nenhuma orquestração intencional. Essas coisas que acontecem são plenas de significado e atingem sua alma em cheio. Melhor aproveitá-las depois que a reação defensiva perder sua validade. VIRGEM 23-8 a 22-9 No que depender da necessidade de receber ajuda, o panorama é decepcionante, porque parece que acontece tudo o contrário, as pessoas próximas não apenas deixam de ajudar como também se dedicam sistematicamente a atrapalhar. LIBRA 23-9 a 22-10 Passado e futuro se entrelaçam na sua presença, o que significa que muitas decisões precisam ser tomadas. Isso é sempre motivo de estresse para a alma libriana. Porém, desta vez, parece que o estresse não vai durar nada. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É muito importante e necessário ter suficiente dinheiro para viver uma vida plena e feliz. Porém, nem a felicidade nem a plenitude dependem exclusivamente de dinheiro, mas do que você fizer para administrá-lo bem. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Para quem faz as coisas direito e com pleno envolvimento, os resultados materiais são automáticos, sem grandes preocupações. Para quem ocupa sua mente exclusivamente com assuntos materiais, a qualidade do que faz deixa a desejar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O bom do trabalho em grupo é haver complementação mútua nos relacionamentos. O ruim do trabalho em grupo é as pessoas esquecerem a mutualidade e começarem a pretender ser mais valorizadas do que as outras. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quebre o ciclo dos desejos materiais que confinam sua alma em assuntos limitantes. Eleve seus pensamentos, crie ideias que não tragam resultados concretos nem sirvam para ganhar dinheiro. Pense em você levitando no infinito Universo. PEIXES 20-2 a 20-3 Pequenos gestos e coincidências serão suficientes para sua alma perceber o que verdadeiramente acontece, o jogo real por trás das aparências. Em seguida, você terá de decidir o que fazer com essas informações preciosas.