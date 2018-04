''''Há clichês insuportáveis, mas outros são adoráveis'''' A paulistana Marina Person nasceu em 1969, é atriz, VJ da MTV e diretora de cinema. Amanhã, às 21h30, haverá a pré-estréia, no Espaço Unibanco de Cinema, de seu filme Person, que acompanha a trajetória de seu pai, o cineasta Luiz Sérgio Person, que dirigiu filmes como São Paulo S/A e O Caso dos Irmãos Naves e morreu em 1976. Como atriz, trabalhou em filmes como Bens Confiscados (2004), de Carlos Reichenbach, O Casamento de Romeu e Julieta (2005), de Bruno Barreto, e Mais Uma Vez Amor (2005), de Rosane Svartman. Foi assistente de direção de Carlos Reichenbach em Alma Corsária (1993). Que filme você mais revê? Laranja Mecânica, de Kubrick. E que filme revisto você acha que ficou ainda melhor? Cidadão Kane. Cite filme surpreendente, ou seja, bom e pelo qual você não dava nada. Raros Sonhos Flutuantes, de Eizo Sugawa. Que filme revolucionou a sua maneira de ver o mundo? Uma Verdade Inconveniente. Cite um filme que você acha que deve ser muito bom, mas que não viu. O Império dos Sentidos, do Nagisa Oshima, eu era muito pequena quando passou no cinema. Cite um filme cuja continuação foi melhor do que a primeira versão. Batman, o melhor é o último. Existe algum filme que você gostaria de mudar o fim? Por quê? Os Infiltrados, o fim é totalmente decepcionante! O herói tem que sobreviver! Você pode citar qual o filme dos últimos dez anos que mais a marcou? Se mais de um, quais? Y Tu Mama Tambien, Amores Perros, La Niña Santa. Oscar ou Cannes? Cannes, mais democrático. Qual ator (ou atriz) a leva ao cinema, seja qual for o filme? Edward Norton. Que filme que foi muito festejado pela crítica e você detestou? Old Boy, de Park Chan-Wook. E há algum filme que foi demolido pela crítica e você gostou? Maria Antonieta, de Sofia Coppola. Quais os piores clichês do cinema? E os clichês indispensáveis? Piores: a trilha incidental sem criatividade, que repete sempre os mesmos temas, susto, dor, emoção, amor... Acho insuportável. Uma música mal usada pode acabar com um filme para mim. Os indispensáveis: um bom susto num filme de suspense, um bom beijo num romance... Há clichês adoráveis. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? O Mágico de Oz, com meus pais. Que filme você gostaria de ter feito? Ilha das Flores, documentário de 1989 de Jorge Furtado. Quem gostaria que interpretasse você em um filme sobre a sua vida? É para sonhar? Então quero a Greta Garbo me interpretando. Qual foi o final feliz mais feliz que você já viu num filme? Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças, de Michel Gondry. Qual é o diretor (diretores) de que você gosta até em filmes ruins? Coppola, Woody Allen. Para você, que filme brasileiro merece o Oscar? Central do Brasil, que não ganhou por pouco, pouquíssimo. O melhor filme feito de um livro; e a pior adaptação de um livro? O melhor acho que é o Ligações Perigosas, do Stephen Frears, que é melhor do que o livro, e também O Iluminado, do Stephen King. Há um ator ou atriz que você sempre acompanha, esteja ele num filme de um grande diretor ou num filme de ?carregação?? Sim, sempre sigo Edward Norton e Johnny Depp. Que filmes, em sua opinião, conseguem o milagre de somar reflexão e entretenimento? Ah, muitos! Não acho que seja milagre, acho que todo filme provoca algum tipo de reflexão. Para citar um, o Dogville, do Lars Von Trier, e mais um: O Pequeno Charme da Burguesia, do Buñuel. Você gosta de programas arriscados: um filme trash, um filme bizarro, um melodrama descabelado? Trash: Toxic Avenger, a série toda. Bizarro, no melhor dos sentidos: Cremaster do Mathew Barney. Melodrama descabelado: Volver, do Pedro Almodóvar.