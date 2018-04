Guia revela detalhes da trajetória do The Who Quatro jovens chamados Roger Daltrey, John Entwistle, Keith Moon e Pete Townshend compartilhavam uma paixão comum, e intensa, pela música. Formaram uma banda sem nunca imaginar que em duas décadas se tornariam The Who, um dos conjuntos mais influentes da história do rock. Anyway, Anyhow, Anywhere, The Complete Chronicle of The Who 1958-1978 relata, em texto e fotos, as atividades cotidianas do The Who desde suas primeiras aparições, ainda com o nome de The Detours, passando pelos anos 1960 e 1970, até a morte de Moon, o baterista. Com capítulos organizados por ano, o volume apresenta informações detalhadas sobre as apresentações e gravações do grupo britânico.