Guia passeio Aquário de São Paulo Depois de um reforma, o Aquário reabriu com nova fachada, praça de alimentação ampliada e uma ala de água salgada. Uma das atrações é o oceanário, com um 1 milhão de litros de água, onde vivem dois tubarões-lixa. Na antiga ala de água doce, não deixe de ver o tanque ''Gigantes da Amazônia'', com 50 mil litros de água e peixes típicos da região, como o pirarucu. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 10h/18h. R$ 10/R$ 20. Fundação Maria Luísa e Oscar Americano A antiga residência do engenheiro Oscar Americano hoje abriga uma fundação. Dentro da casa, fica exposta a coleção de obras de artes da coleção da família. Nos arredores, no parque de 75 mil m2, observar pássaros com binóculos acompanhados de monitores é uma das atrações. Além disso, o local é indicado para quem pretende saborear um farto chá da tarde. Com R$ 50, o visitante come sanduíches, salgadinhos e doces à vontade. chá inglês com bolo, doces, salgadinhos frutas e pães. Av. Morumbi, 4.077, 3742-0077. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 10. Museu da Imigração Japonesa Três andares do prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo) contam a história da imigração japonesa no Brasil. No primeiro há uma maquete do Kasato-Maru. O terceiro andar, jornais da época da 2ª Guerra. A última trata da chegada da segunda geração de japoneses. R. São Joaquim, 381, Liberdade, 3209-5465. 13h30/17h30 (fecha 2ª). R$ 5 (até 11 anos, R$ 1). Museu do Ipiranga O museu é o mais antigo da cidade e retrata a história da sociedade dos séculos 19 e 20, por meio de vestuários e objetos. Parque da Independência, s/nº, 2065-8000. 9h/16h45 (fecha 2ª). R$ 4.