Guia Kinoforum e o Festival Tela Digital A 11ª edição do Guia Kinoforum Festivais de Cinema e Vídeo será lançada hoje, às 21 horas, no Espaço Unibanco (Rua Augusta, 1.475). Desta vez, o Guia apresenta sua versão na internet de mais de 200 festivais no Brasil e no mundo. Na ocasião, também ocorre o lançamento do Festival de Vídeo Tela Digital, novo projeto realizado em parceria com a TV Brasil que estreia nacionalmente na televisão no domingo, às 19h30. Voltado para a exibição de vídeos independentes e inéditos, o festival vai premiar em até R$ 60 mil os trabalhos selecionados. As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio no site www.tvbrasil.org.br.