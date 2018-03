Guia conta a história de 500 criações fundamentais

10.000 Years of Art Vários autores Phaidon 544 págs., R$ 34,50 Organizado pela editora Phaidon, 10.000 Years of Art é um guia compacto sobre a história da arte que abrange o período entre 8000 antes de Cristo e o começo do século atual. Foram selecionadas 500 obras-primas produzidas por diversas culturas com o intuito de demonstrar o que se criou pelo mundo ao longo daquele intervalo de tempo; além de possuir um lugar único na história da arte, elas também representam um estilo ou época. Assim, é possível ver, por exemplo, Givena de? Benci, de Leonardo da Vinci, depois de uma pintura feita para a dinastia Ming, na China. Cada trabalho é acompanhado por um texto que explica suas características e aborda sua importância para o desenvolvimento da arte.