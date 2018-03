Gugu na Record?

Salário de R$ 3 milhões por mês, programa dominical das 15h30 às 21horas, contrato de oito anos... Segundo falatório do mercado televisivo - e o Estado não encontrou desmentidos no SBT - esses já são pontos acertados no contrato de gaveta assinado por Gugu Liberato com sua nova emissora, a Record. Sem confirmação oficial até o fechamento desta coluna, a ida do mais famoso pupilo de Silvio Santos para a concorrência já era dada como certa nos corredores das duas redes. Na produção do Domingo Legal, do SBT, a ordem ontem era trabalhar em função de mais uma edição da atração, e só. Já a Record tem pressa. Quer o novo contratado já em julho, e estaria disposta a pagar a multa contratual dele com o SBT - não tão alta, por se tratar de uma parceria de Gugu e Silvio com divisão do faturamento comercial do Domingo Legal. O contrato de Gugu com o SBT vai até março, mas a direção da casa não está disposta a ignorar lá uma cláusula de preferência pela renovação. Executivos ligados a Silvio informam que o patrão, desta vez, não cobrirá a proposta, como fez da última vez em que Gugu foi assediado pela Record, em 2006.