Guerra para todos

Data estelar: Mercúrio em trígono com Júpiter e quadratura com Netuno; a Lua atinge a fase quarto minguante em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra, embora nossa humanidade busque refugiar sua mente em mundos encantados, não é possível fugir da verdade dos fatos, a civilização está em clima de guerra, pois a ancestral luta entre a tendência brutal do egoísmo e a elevação espiritual está em plena ebulição, e não há como não se envolver nesta, já que se desenvolve na mente, no coração e no físico. A culpa de tudo que de maléfico acontece é de todos nós, humanos, assim como também é de todos a responsabilidade da redenção e o poder de fazer isso. Por isso, deve haver íntima determinação a fazer as correções necessárias no âmbito doméstico, antes de qualquer outra coisa, pois é nele que se cozinham tanto as brutalidades quanto as glórias do espírito. ÁRIES 21-3 a 20-4 A vontade de avançar é firme, mas é tamanha que acaba desconsiderando os sinais que avisam a respeito do verdadeiro caráter das pessoas envolvidas nos passos atuais. É bom avançar, mas é melhor levar em consideração os sinais. TOURO 21-4 a 20-5 As idéias só se transformam em realizações concretas através do esforço, muito esforço, ajudado pela sorte, mas este último fator deve ser deixado nas mãos do mistério da vida, sem considerar sua importância como insubstituível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O silêncio e os gestos discretos, porém, firmes, serão, com certeza, muito mais eficientes para você explicar do que as conversas intermináveis. Também com certeza, optar pelo silêncio e a discrição é um desafio para sua alma falante. CÂNCER 21-6 a 21-7 As coisas andam melhorando, e as pessoas atuais são mais confiáveis daquilo que sua alma pensa, que ainda está presa às frustrações experimentadas no passado. Limpe sua mente desses receios, aproveite as oportunidades. LEÃO 22-7 a 22-8 Aos trancos e solavancos, e suportando a desorientação das pessoas próximas, tudo acabará dando certo, é o que parece. Embora em muitos momentos você se impaciente, sem a paciência se perderia a oportunidade de ver, afinal, tudo dando certo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Outrora, tudo dava certo se você aplicava certas técnicas a ardis, porém, o tempo passou, as coisas mudaram, as pessoas são outras, e por isso você também terá de transformar suas opções, ou amargar frustrações e ineficiência. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando o ânimo melhora, o primeiro impulso é compartilhá-lo com alguém, e se por acaso não houver ninguém disponível, então a alma se enamora da primeira pessoa que passar por perto. Encantamentos desse tipo não duram, mas valem a pena. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A teoria dissocia sentimento e razão, mas, na prática, ser humano nenhum consegue falar sem emocionar-se, quando o assunto é profundo e verdadeiro. Por isso, não tema a emoção, manter a pose de controle não ajuda nada na comunicação. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Prometer que fará não é nem parecido com fazer, pois a primeira opção é subjetiva, cria uma esperança, alimenta a expectativa, enquanto a segunda se conjuga em tempo presente, é uma ação concreta, uma intervenção direta no mundo físico. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O caminho do inferno é pavimentado por boas intenções, mas não todas, apenas as que nunca foram postas em prática. Por isso, é imprescindível superar o mais rapidamente possível a fase das intenções, passando imediatamente à prática. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O estado desorientado vem e vai, alterna-se com momentos de lucidez, em que você reconhece com absoluta perfeição o que é melhor fazer. Mas há também aqueles momentos, raros, em que a desorientação e lucidez acontecem simultaneamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Você pode se enganar, porém, mesmo assim é importante experimentar seguir as sugestões que a intuição informa, pois de outra forma você ficaria com a pulga atrás da orelha perturbando todo o resto do caminho, não lhe parece?