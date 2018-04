Guerra e paz entre autores e editores

Maxwell Perkins, lendário editor da Charles Scribner?s Sons, de Nova York, foi o responsável pela publicação de vários livros de Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway, duas das maiores estrelas da literatura contemporânea. Quando ele morreu, em 1947, Hemingway lamentou profundamente, dizendo que Perkins tinha sido um amigo solidário e generoso, e um editor que pedia poucas modificações em seus livros, e que quando pedia, acertava. Também Fitzgerald ficou abalado, e lembrou que, também no seu caso, as mudanças sugeridas por Perkins foram corretas. Partiu dele a sugestão para que Fitzgerald escrevesse o conto O Curioso Caso de Benjamin Button, e as alterações em O Grande Gatsby tiveram grande importância. Por volta de 1930, e no outro extremo do mapa norte-americano, H.L. Mencken, autor de O Livro dos Insultos, dirigia uma revista chamada American Mercury. Sua correspondência com o então novato John Fante mostra o peso de sua opinião, e também a sede com que o jovem escritor buscava conselhos e orientação. Mesmo depois de se tornar conhecido, Fante continuou ávido pelas sugestões de Mencken. Quer dizer: esses autores não apenas reconheciam e agradeciam as alterações sugeridas por seus editores, como procuravam por elas. Voltando ao emblemático Max Perkins, uma de suas ações marcantes foi cortar 60 mil palavras de Look Homeward, Angel, livro de estreia de Thomas Wolfe. Corte mesmo, e profundo (para que você tenha uma ideia, esse meu texto mal ultrapassa as 800 palavras) - não uma mera correção gramatical ou ortográfica. Wolfe, que nasceu em 1900 e morreu 38 anos depois, deixou apenas quatro livros, que fizeram dele um nome definitivo da literatura norte-americana do século 20. Todos editados e alterados por Perkins. Passados quase 80 anos, surgiu uma polêmica, com Perkins sendo acusado de mutilar e diluir o estilo inovador de Wolfe. A obra foi então publicada em sua versão original, e a polêmica continuou. Algo muito parecido com o que está acontece agora com Raymond Carver. Os exemplos se multiplicam, e não fazem mais do que confirmar que nos Estados Unidos o editor (que raras vezes é proprietário ou dirige a editora) não apenas se sente no direito, mas na obrigação de interferir, sugerir e eventualmente alterar por conta própria o texto dos seus autores. Lá, o editor realmente edita um manuscrito. Em países como Inglaterra, Alemanha ou França, esse hábito é bem menos comum e bastante mais suavizado. Do que se tem notícia é de sugestões, conselhos, observações, inclusive no caso de autores traduzidos - mas sem a liberdade de ação dos norte-americanos. Por experiência própria, sei que editores da Argentina, da Espanha e do México costumam contratar escritores experientes para dirigir coleções. O que ocorre, então, é uma conversa entre colegas de ofício, sem que o editor tenha direito de alterar nada. Uma atitude como a de Gordon Lish com Carver seria inconcebível. Tenho um único trabalho editado nos Estados Unidos, a introdução para o livro Trabalhadores, do fotógrafo Sebastião Salgado. Durante semanas negociei palavra por palavra com a editora, que além do mais não concordava com a ordem dos textos. Perdi: os textos ficaram na ordem que ela queria. Eu tinha duas opções: aceitar o que ela impunha, ou aceitar o que ela impunha. Ou seja, nenhuma opção. Os primeiros contos que escrevi foram publicados na Argentina, em meados dos anos 70. O tradutor foi o poeta Santiago Kovadloff, que fez várias sugestões de mudança. Algumas, acatei. Meu primeiro livro foi publicado na Espanha, e um escritor experiente, o argentino Hector Tizón, na época exilado em Madri, dirigia a coleção. Ele me propôs alterações. Acatei várias. Reconheço que os dois melhoraram meu trabalho. Jamais, porém, aceitaria que, contra a minha vontade, mudassem o que escrevi. No Brasil, editores como Enio Silveira, da Civilização Brasileira, Alfredo Machado, da Record, ou José Olympio, que deu nome a um dos selos mais importantes de seu tempo, sugeriam, reforçavam, estimulavam - mas não se sabe que tenham alterado manuscritos. Nos últimos anos, alguns editores retomaram o hábito e passaram a apontar eventuais falhas, sugerindo que determinados trechos fossem reescritos, advertindo sobre passagens confusas, dizendo que alguns personagens poderiam ser mais bem trabalhados. Sei de casos assim com Isa Pessoa, da Objetiva, e com minha editora, Luciana Villas Boas, diretora editorial da Record. Espero que haja outros. O mais usual, porém, é que o livro seja simplesmente recusado, sem que se pense em alternativas para melhorá-lo. Na outra ponta, há escritores que tomam a iniciativa de conversar com seus editores, ouvindo sugestões, advertências, observações. Isso tudo pode ser, e muitas vezes é, de grande utilidade. Em todos os casos, porém, caberá sempre ao autor a palavra final - e ao editor aceitá-la ou, aí, sim, recusar o livro. Aqui, ao menos por enquanto, o método de Gordon Lish não teria muito futuro. Eric Nepomuceno, escritor e tradutor, é autor, entre outros, de Antologia Pessoal (Record)