Guerra do sexo, pelo príncipe da sofisticação Blake Edwards começou escrevendo para rádio. Diretor, a partir de 1954, realizou comédias para Tony Curtis (Hienas do Pano Verde, De Folga para Amar). Em 1959, tocou a perfeição com Anáguas a Bordo, coestrelado por Curtis e Cary Grant. O filme passa às 23h50 no TCM. Grant faz o capitão que tenta consertar seu submarino para voltar à ação. Curtis faz o artista que pinta a embarcação, embora seu real interesse não seja a arte, mas a guerra do sexo. Curtis e Grant formam uma explosiva. Dois anos depois, em 1961, Edwards fez Bonequinha de Luxo, com Audrey Hepburn. E, em 1963, A Pantera Cor de Rosa, com Peter Sellers. O resto é história. Virou um príncipe do humor sofisticado e o público nunca mais parou de rir.