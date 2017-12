Artistas protestam contra Michel Temer na coletiva da 32ª Bienal de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, 5, durante a coletiva de imprensa da 32.ª Bienal de São Paulo, o artista Jonathas de Andrade, participante da edição, usava uma camiseta preta com a frase: "Eu quero votar para presidente". Outros convidados da mostra também protestavam pacificamente na ocasião com camisetas com os dizeres "Fora Temer" e "Diretas Já" estampados. Como lembrou o curador da exposição, Jochen Volz, Michel Temer assumiu a presidência do Brasil após o impeachment de Dilma Rousseff na semana passada afirmando: "A incerteza acabou". "Arte se alimenta da incerteza, do improviso; arte dá espaço para a dúvida, fantasmas, mas sem manipular", disse Volz, uma vez que a 32.ª Bienal de São Paulo, a ser inaugurada na terça-feira, 6, para convidados e na quarta, 7, para o público tem como título Incerteza Viva.

Ao final das falas dos curadores, o protesto tomou corpo e artistas do grupo Opavivará!, e outros, gritaram "Fora Temer" e percorreram a sala protestando. O artista Amilcar Packer, criador do Projeto Oficina de Imaginação Política, afirmou que 26 pessoas foram presas no último domingo, 4, durante protestos em São Paulo.

Os manifestantes foram aplaudidos e acompanhados. Outro protesto foi realizado mais tarde em frente da oca construída por Bené Fonteles na entrada da exposição. "Incerteza Viva se dedica a defender espaço pluralista; acreditamos no papel transformador da arte", disse Jochen Volz. "Isso (o protesto na coletiva) é apenas o começo", afirmou ainda o curador-geral da 32.ª Bienal de São Paulo, lembrando que a mostra terá uma programação pública.

O clima de polarizações, destacou uma das cocuradoras da edição, a mexicana Sofia Olascoaga, não é exclusivo do Brasil, mas geral. A 32.ª Bienal de São Paulo ocorrerá entre 7 de setembro e 11 de dezembro no Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Com 81 artistas de 33 países, a mostra também se estende para o Parque do Ibirapuera com obras como Arrogation, a pista de skate criada pela sul-coreana Koo Jeong A que ficará abrigada ao lado da rampa que dá acesso à área do Museu de Arte Contemporânea no prédio da Bienal, ou os painéis do artista Wlademir Dias-Pino.