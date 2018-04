Grupo exibe etapa do novo trabalho O Núcleo Bartolomeu apresenta, hoje, sábado (às 21 horas) e domingo (20 h), a primeira etapa do espetáculo Criadores de Mundos. Trata-se do resultado da pesquisa de um ano em busca de personagens históricos e da literatura. Assim, ao som de pick ups, um ator interpreta Mario de Andrade que "invoca" figuras como Maria Bonita, Chico Mendes, Luiza Mahin e Carlota Joaquina, entre outros. O material vai compor o próximo espetáculo do grupo, Orfeu Mestiço - Uma Hip-Hopera Brasileira. A apresentação acontece na sede do Núcleo, na Rua Dr. Augusto de Miranda, 786 . A entrada é franca. Informações pelo telefone (11) 3803-9396.