Grupo Estado e o cabaré de Carmen Elementos contidos em filmes dos anos 40, protagonizados por Carmen Miranda, serviram de inspiração para o design do lounge do Grupo Estado na edição inverno 2009 da São Paulo Fashion Week. A ideia, realizada pela A2 Arquitetura, de Conrado Heck e Rodrigo Briareu, foi reconstruir o ambiente de casas noturnas daquela época, onde a pequena notável costumava se apresentar em gravações de Hollywood. "O lounge estará repleto de muito brilho: das marcas do Grupo Estado às luminárias das mesas e à cortina disposta na entrada do lounge, tudo será feito com paetês nas cores do Brasil - só que em vez do branco e amarelo, utilizaremos o prata e o dourado", conta Elaine Dias de Andrade, gerente de Marketing Publicitário da empresa. O tema trabalhado no espaço acompanha mais uma vez a proposta da semana de moda paulistana, que nesta 26.ª edição celebra os Brasileirismos. Os convidados poderão degustar ao longo da SPFW, entre um desfile e outro, pedaços de pizza servidos pela 1900 que, desta vez, se propôs a criar dois "sabores Carmen Miranda", sendo um salgado e outro doce. O café Três Corações vai manter ?ligados? não só os convidados, como toda a equipe do Grupo - Estado, JT, estadao.com.br, Limão e Rádio Eldorado (a rádio oficial da SPFW), que terá uma área reservada de trabalho dentro do lounge. Brindes especiais, pensados especialmente para o evento, serão distribuídos pela Acessorize e o café Três Corações.