Grupo ensaia inédita no Brasil

Na investigação que fez do teatro latino à frente da Teatro Kaus Cia. Experimental, o diretor Reginaldo Nascimento chegou ao trabalho do chileno Alejandro Jodorowsky, que dirigiu a versão cinematográfica de Fando e Lis. "Assim, foi fácil fazer a conexão com a obra de Fernando Arrabal", conta o encenador, que iniciou uma troca de e-mails com o espanhol há dois anos. "Depois de investir em obras realistas, a companhia sentiu a necessidade de montar peças mais alegóricas até a decisão de montar O Grande Cerimonial, texto que nunca foi encenado profissionalmente no Brasil." A peça narra a história de Cavanosa e suas relações contraditórias com mulheres, bonecas e sua mãe. "É um texto com fortes traços biográficos, pois Arrabal se vê parecido com Cavanosa", conta Nascimento, que já iniciou os ensaios com os atores Amália Pereira, Deborah Scavone e Alessandro Hernandez - o restante do elenco ainda não foi definido. E a estreia deve ocorrer em outubro. "É seu trabalho mais aberto, que possibilita investigar a alma." A fama de Arrabal ser um dos dramaturgos mais encenados no mundo foi constatada por Nascimento: segundo ele, apenas no Brasil, há 13 pedidos de liberações para montagens de sua obra, especialmente Fando e Lis. "Acredito que o motivo seja a forma como ele usa o absurdo para analisar o mundo e especialmente a Espanha, sempre representada como a matriarca em suas peças." E a vinda a São Paulo é mais uma comprovação de sua admiração pelo País - notório por dispensar o pagamento de direitos autorais, Arrabal trocou seu habitual cachê (US$ 12 mil) por uma quantia simbólica. Pediu apenas para rever amigos como Aderbal Freire-Filho e Ruth Escobar.