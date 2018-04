Grupo colhe e oferece versos de Mário Quintana

Um teatro feito para tocar os sentidos é o que o Grupo Sensus, dirigido por Thereza Piffer, vem criando. Nos dois trabalhos em cartaz no Espaço Magma - Performance Sensorial e Performance Horizontal -, os espectadores, cerca de 20 pessoas, sentem cheiros, são levemente tocados pelos atores e ouvem poesias de olhos fechados. Numa metrópole que funciona em ritmo mais que acelerado, essa oportunidade de respirar lentamente e transportar-se a outra dimensão temporal tem atraído o público. "Acho que esse teatro tem um função não só cultural, mas espiritual também", diz Thereza. A partir de domingo, mais um espetáculo do Sensus estréia domingo - Jardim Interior. Se nos dois primeiros o espectador ouve textos e poesias de diferentes autores, Borges, Cecília Meireles e Hilda Hilst, entre outros, a nova criação é inteiramente dedicada ao universo poético de Mário Quintana (1906-1994). "Fizemos um esboço desse trabalho na Casa das Rosas, no ano passado, por ocasião do centenário de nascimento de Quintana. Ficou tão lindo que decidimos levar adiante", diz Thereza. A estréia para valer acabou ocorrendo no fim de semana passado, em Porto Alegre, na Casa Mário Quintana. Diferentemente do que ocorre nas outras duas performances - ainda em cartaz -, o público fica de olhos abertos para ouvir Quintana. "Os quatro atores se revezam em poesias que tratam de diferentes aspectos de sua obra: amor, morte, sonhos." Não há uma única palavra que não tenha sido escrita pelo poeta gaúcho, a dramaturgia apenas buscou ordenar as poesias de forma a criar uma curva dramática. "É um espetáculo simples, sutil e muito gostoso. As pessoas saem acarinhadas dele, tem até homem que chora." O azul é a cor dominante e mais uma vez há cheiros pelo ar. "Ele adorava azul." Como são ?jardineiros?, cada ator, assim como a equipe de criação, veste um avental sobre o qual está estampado um verso colhido de Quintana. "Uma couve-flor é uma hortênsia pintada de azul foi o verso que escolhi para o meu avental, pois de alguma forma esse é o trabalho da direção, transformar", diz Thereza.