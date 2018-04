Gripe altera planos

O surto de gripe A mudou os planos da Globo com a relação ao Criança Esperança. Com gravações agendadas para a campanha em todo o País, a rede cancelou as que faria na região Sul, por conta do avanço da doença. Rodrigo Hilbert, que é catarinense, e Fernanda Lima, gaúcha, chegaram a ser escalados para mostrar as obras sustentadas pela campanha na região, mas a emissora voltou atrás. Também se cogitou a hipótese de o show do Criança Esperança ser transferido para um local aberto, evitando aglomerações, mas a ideia não avançou. Totalmente reformulado por seu novo diretor, Wolf Maia, o espetáculo será mesmo no Arena Rio, nos dia 22 e 23. "Vamos colocar artistas antológicos cantando músicas que tenham a ver com a temática da campanha. Não queremos vender disco", fala Wolf Maia. No novo Criança Esperança, bandas de rock nacional cantarão versões de All You Need Is Love. Milton Nascimento vai apresentar-se com um coral de 150 crianças, Zezé Di Camargo cantará Gonzaguinha e Sandy, uma música de Chico Buarque. "Teremos pouco texto de script. Os shows vão aumentar", conta o diretor.