Grilo anuncia o performático Schama

Antes de iniciar uma apresentação típica de um pregador (repleta de gesticulações e até de passos de dança), o historiador inglês Simon Schama foi surpreendido por um grilo que pousou em seu braço esquerdo. Assim como o presidente Barack Obama livrou-se de uma mosca há algumas semanas, Schama imitou o gesto e ainda brincou: "Aposto que foi George W. Bush quem enviou esse inseto", arrancando gargalhadas da plateia que lotava a Tenda dos Autores, ontem de manhã, no último dia da 7ª Festa Literária Internacional de Paraty. Partidário declarado do atual mandatário americano, Schama baseou sua apresentação na defesa da importância história de sua eleição. "Obama é mais cidadão do mundo que todos os seus antecessores, pois ele acredita no poder da palavra", argumentou. O valor da retórica - eis um ponto decisivo, na opinião do historiador, que poderá contribuir para o sucesso do novo governo. Afinal, contrariando o hábito americano de apostar na concisão ("O importante são os discursos curtos e grossos, como os diálogos de Gary Cooper em seus faroestes"), Obama acredita que a palavra também pode representar atos. "Ele tem de ser o animal da linguagem a fim de ajustar a sociedade americana para outro capítulo de sua história, aquela sem comprometimentos." A encruzilhada em que vivem os EUA, confrontados internamente pela crise econômica e, externamente, pelo impasse da guerra do Iraque, favoreceu o triunfo de Obama, na visão de Simon Schama. Segundo ele, em outros momentos críticos como esse, os cidadãos buscaram apoio em quem apresentava ideias sólidas. "E a boa surpresa é que o eleitor americano soube enxergar além da cor da pele ao escolher seu voto." Tema delicado, a imigração (assim como a religião e a fartura) é o ponto de partida para o historiador rever os últimos anos dos EUA no livro O Futuro da América (Companhia das Letras), em que utiliza personagens comuns que atravessaram momentos-chave da história do país. Ele voltou a usar o atual presidente americano (na sua opinião, fiel herdeiro de outro grande governante, Jefferson) como exemplo de redenção na solução dos problemas que impedem a igualdade racial. E, sobre religião, foi irônico com outro convidado ilustre da Flip, o biólogo e ateu confesso Richard Dawkins, para quem a fé descontrolada pode explicar parte dos problemas do mundo. "Se ele fosse rei, proibiria então qualquer atividade religiosa? Não seria possível." Schama é hábil com as palavras. Conhecido por apresentar series de televisão baseadas em seus livros, ele transformou sua passagem por Paraty em um happening, dançando muito em uma festa em que foi no sábado. Ontem, ainda animado, chegou a ensaiar alguns passos durante a palestra. Tamanha felicidade, porém, não esconde uma preocupação: "Se não cuidarmos do planeta, estaremos vivendo o começo do fim da Terra". Flipando... O ator Paulo Betti acompanhou algumas mesas da Flip, mas, na noite de sábado, ele participou da encenação ao ar livre da peça Sonho de uma Noite de São João. Baseado em Shakespeare, o espetáculo trouxe o ator vestido de... árvore. A irlandesa Edna O?Brien não deverá levar saudades de Paraty - sua passagem pela cidade foi marcada por alguns incidentes. Primeiro, o barulho que vinha da praça central atrapalhava seu sono. Também o calçamento irregular das ruas dificultavam suas caminhadas. Finalmente, a demora no serviço dos pratos no almoço e jantar. O número foi exato: 150 pessoas conseguiram autógrafo de Chico Buarque, na noite de sexta-feira. Ao assinar o último, ele foi jantar e voltou naquela madrugada para o Rio de Janeiro. Domingos Oliveira, os franceses Sophie Calle, Grégoire Bouillier e o português António Lobo Antunes fumaram na Tenda dos Autores, que é fechada. O ex-casal Sophie e Bouillier, aliás, foi responsável pela mesa campeã do anticlímax da Flip: foi difícil acreditar que não estava bem ensaiado esse reencontro tão anunciado. Nem a competência do mediador Ángel Gurria-Quintana foi capaz de disfarçar o clima de "BBB literário". Para reforçar sua apresentação na manhã de sábado, o crítico musical americano Alex Ross levou sua trilha sonora: enquanto ele destacava a importância da música na história da humanidade do século 20, Ross e o público ouviam Stravinski.