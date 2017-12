Greve em Hollywood faz outra vítima A produtora Columbia adiou a filmagem de Anjos e Demônios, baseado no best seller de Dan Brown, autor de O Código Da Vinci, por causa dos efeitos da greve de roteiristas de Hollywood. Um comunicado acrescentou que devido à greve, que entrou na sua terceira semana, a empresa decidiu adiar para 2009 o lançamento do filme, estrelado por Tom Hanks. A produção foi adiada porque precisa de mudanças no roteiro. O roteirista Akiva Goldman não pode editar ou fazer reformas no texto enquanto durar o movimento. "O roteiro ainda não está no nível necessário para este ambicioso projeto", diz o comunicado.