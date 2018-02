Grazi no morro Grazi Massafera passou o dia no Morro do Vidigal, no Rio, anteontem. Não, ela não integra o cast da continuação de Tropa de Elite, muito menos foi contratada para correr de balas em A Lei e o Crime, da Record. A loira esteve por lá para gravar comercial da Azaleia, que está lançando uma linha de calçados exclusiva dela.