Gravadora rejeita músicas de Winehouse A gravadora Island Records recusou as músicas gravadas por Amy Winehouse no Caribe, que deveriam integrar seu terceiro e aguardado álbum. A avaliação é que o material não satisfaz as expectativas geradas depois do grande sucesso de Back to Black e que, ainda, está muito centrado na relação da cantora com o ex-marido, Blake Fielder-Civil. Segundo o jornal The Sun, os executivos da gravadora pediram a Amy que componha novas músicas - menos reggae e mais soul, que era o que se esperava dela. De acordo com uma fonte do jornal, há o temor de que o abandono do estilo "soul vintage" pode não agradar aos fãs.