Gravação dos Beatles inédita vai ser vendida O compositor Paul McCartney revelou que tem uma gravação original dos Beatles que nunca foi divulgada. Ela se chama Carnival of Light e tem 14 minutos de duração. McCartney fez a declaração ao programa de rádio Front Row, da BBC. Ele pretende colocar no mercado a gravação porque considera que ela mostra outra faceta da banda. A obra é um conjunto de efeitos psicodélicos, ruídos, gritos e música que exige um grupo "livre, fora da pista". Carnival of Light foi gravada nos estúdios da Abbey Road em 1967. Nunca foi vendida porque os integrantes da banda, com exceção de McCartney, consideravam a música muito atrevida.