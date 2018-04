Grátis, o violão do argentino Pablo Uccelli O violonista argentino Pablo Uccelli se apresenta hoje, às 20 h, no auditório do Instituto Cervantes como parte da série Guitarrísimo da instituição. No concerto, gratuito, ele mostra adaptações para violão clássico de tangos, valsas e milongas de compositores argentinos importantes como Anselmo Aieta, Anibal Troilo e Astor Piazzolla. Ainda como parte do evento, Uccelli vai ministrar amanhã, às 10 h, uma oficina aberta ao público no Instituto Cervantes (Avenida Paulista, 2.439). As inscrições podem ser feitas pelo e-mail teorba@terra.com.br, com Guilherme de Camargo. Mais informações pelo telefone 3897-9609.