Grandes sonhos em 424 curtas

Tamanho não é documento. Há 18 anos, o Festival Internacional de Curtas, uma criação de Zita Carvalhosa, mostra que a qualidade de um filme não precisa ser necessariamente definida pela sua duração. A própria história do cinema é pródiga em exemplos, desde os filmes dos surrealistas, nos anos 20 - Entr''''Acte, de René Clair, e Un Chien Andalou, de Luís Buñuel e Salvador Dalí -, até dois dos maiores clássicos da história do cinema brasileiro - Di, de Glauber Rocha, e Ilha das Flores, de Jorge Furtado - são curtas. A partir de hoje (para convidados) e até domingo, dia 2, São Paulo abriga mais uma edição do maior evento do formato no País. Para comemorar a maioridade - 18 anos - do festival haverá até uma mostra de curtas pornográficos. O recente Festival de Gramado foi uma vitrine que confirmou a vitalidade do curta. Com exceção do genial Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, os melhores filmes brasileiros do 35º festival na serra gaúcha, encerrado sábado, foram obras do formato. Você vai poder conferir as excepcionais qualidades de Satori Uso, de Rodrigo Grota, e Alphaville 2007, de Paulinho Caruso. O terceiro grande curta de Gramado, contudo, ficou de fora da mostra paulistana - uma injustiça que a comissão de seleção cometeu contra A Psicose de Valter, de Eduardo Kishimoto. No total, serão exibidos mais de 400 títulos - exatamente 424 -, representando 48 países. Outra novidade deste ano é que a a Cinemateca, agora com duas salas, passa a ser a nova sede do Festival de Curtas. Toda essa programação está distribuída em seções já conhecidas do público - Mostra Internacional, Mostra Latino-Americana, Panorama Brasil. Cinema em Curso vai exibir a produção das escolas de cinema. KinoOikos (Formação do Olhar)vai prosseguir, pelo sexto ano consecutivo, exibindo vídeos e filmes realizados exclusivamente em oficinas e projetos que utilizam o audiovisual como elemento de inclusão social - e, desta vez, ganha um site (www.kinooikos.com.br) que passa a ser a casa virtual dos descolados. A parceria com o Mix Brasil prossegue com a seção de mesmo nome, voltada a curtas que debatem a sexualidade. Zita Carvalhosa considera-se suspeita para falar, quando o assunto é curta, mas ela concorda que, sim, o formato vive um momento excepcional. Estão surgindo muitos novos realizadores, não apenas no circuito universitário, e os já estabelecidos estão ousando mais. Muitas dessas transformações poderão ser mapeadas nos programas especiais, que incluem retrospectivas dedicadas à cineasta alemã Jeanne Faust, ao japonês Osamu Tezuka e aos brasileiros Cao Guimarães e Jairo Ferreira. Uma seleção de curtas políticos foi reunida sob o título de Dê Uma Chance à Paz. Outra, já assinalada, de filmes eróticos, chama-se Proibido para Menores, e ainda serão realizadas homenagens aos 50 anos do London Film School e dos 20 anos da escola francesa Fémis. A tônica do festival está na diversidade, inclusive de técnicas. Zita Carvalhosa colocou esta 18ª edição sob o signo de ''''sonhos e limites''''. Não se trata de uma unidade temática dentro do programação geral, mas de uma constatação. Os limites do formato podem ser curtos, mas o sonho é infinito.