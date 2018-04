Grande parceria no cinema foi com Almodóvar. Mas houve também Fellini Pina Bausch trabalhava num projeto com Wim Wenders. O diretor queria filmar em 3-D para colocar o espectador no centro de suas coreografias. A crença de Wenders é que a dança do futuro já chegou. Ele só queria enquadrar Pina com sua câmera. Mesmo sem esse filme do autor alemão, Pina e sua dança já foram imortalizadas pelo cinema. Cinéfilo que se preze não se esquece de sua parceria com Pedro Almodóvar em Fale com Ela. E houve outra com Federico Fellini, porque Pina integrou, no papel da cega, o cruzeiro de E la Nave Va. Mas, se fosse para escolher uma, seria a de Almodóvar. O diretor usa breves fragmentos de Café Müller, uma de suas raras coreografias que Pina também dançava, e Masurca Fogo, no começo e no fim. Geraldine Chaplin faz a coreógrafa dentro do filme. Pina aparece no início com Malu Airaudo, integrante original do Teatro de Dança Wuppertal, que ela criou. Formam uma dupla intensa. Malu representa o corpo e Pina, o espírito da dança. O que se dança no palco é nada menos do que uma Pietà. Almodóvar usa a dança de Pina Bausch, mas ela é vista por seus dois protagonistas masculinos, sentados na plateia. Jávier Cámara e Dario Grandinetti são os intérpretes. Um é homossexual, o outro, hetero. Não se conhecem, mas seus caminhos vão se cruzar. Cámara é enfermeiro e vai cuidar de uma bailarina em coma. Ele fala com ela, faz exercícios para que não perca a musculatura. Há um quê de erotismo nesses toques. Grandinetti ama essa toureira que foi atropelada por uma besta na arena e também entrou em coma. O filme trata da amizade masculina - de uma certa amizade. O subtexto é a dificuldade do hetero, Grandinetti, para compartilhar suas emoções. É do que tratam as coreografias de Pina Bausch em Fale com Ela.