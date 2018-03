Gramado terá leitor do Estado entre os jurados Termina hoje, à meia-noite, o prazo para os asssinantes do Estadão enviarem e-mail para juri.gramado@grupoestado.com.br, respondendo à pergunta: Qual é o seu astro (ator ou atriz) preferido do cinema brasileiro de todos os tempos e por quê? A melhor resposta, escolhida pela equipe de jornalistas do Caderno 2, dará direito ao seu autor - que obrigatoriamente deve morar em São Paulo - de ser integrante da comissão de Júri Popular do Festival de Cinema de Gramado. Pelo terceiro ano consecutivo, a organização da mostra gaúcha convida um leitor do jornal, com todas as despesas pagas. O Festival de Gramado começa no dia 10.