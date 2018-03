Gramado anuncia filmes estrangeiros A comissão que organiza o 36º Festival de Cinema de Gramado anunciou os longas-metragens estrangeiros que farão parte da mostra competitiva. O festival ocorre na cidade gaúcha entre os dias 10 e 16 de agosto. Neste ano foram selecionados cinco filmes: Perro Come Perro, de Carlos More (Colômbia, 2008); Muñeca, de Sebastian Arrau (Chile, 2008); Por Sus Proprios Ojos, de Liliana Paolinelli (Argentina, 2007); Cochochi, de Israel Cardenas e Laura Guzmando (México, 2007); e Mindelo - Atrás de Horizonte, de Alexis Tsafas (Cabo verde 2008). Mais informações podem ser conferida no site: www.festivaldegramado.net.