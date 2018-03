Graça e desgraça Data estelar: Vênus ingressa no signo de Touro; a Lua aproxima-se da fase Cheia transitando por Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra, a partir de agora começará a verdadeira movimentação que produz acordos e, por meio deles, maior equilíbrio será conquistado. Evidentemente, o equilíbrio experimentado será aquele em que quase se cai no precipício, mas que por obra de malabarismos acaba se tornando uma graça e não o seu contrário, a desgraça. Assim é que o que parecia que ia ser uma desgraça poderá demonstrar sua graça. Isso, é claro, dependendo do nível de boa vontade e, principalmente, de vontade para o bem que nossa humanidade demonstrar através de suas decisões e comportamentos. Vida mais abundante está disponível a quem se atrever a tomar as decisões que a aproximem da existência terrena. Quem terá coragem para tanto? ÁRIES 21-3 a 20-4 Viver em abundância não é algo que só dependa de recursos materiais. No fundo, você sabe disso, mas na prática continua indo atrás desses recursos em primeiro lugar. Porém, outro tipo de situação está disponível. TOURO 21-4 a 20-5 A partir de agora você terá mais tino para escolher a atitude verdadeiramente eficien-te. Muito se fez, mas pouco se colheu até aqui. Neste momento, o panorama fica mais claro e, por isso, a ação será mais eficiente também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sustente a visão positiva em relação ao futuro, mas sem ingenuidade, porque isso diminuiria a importância de sua presença. Visão positiva não é ingênua, sabe bem dos problemas, mas sabe que pode resolvê-los também. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sentir-se num beco sem saída não é o mesmo que estar mesmo dentro desse. Por isso, se você acha que já pensou em todas as alternativas, pense de novo, porque você ainda não pensou no que precisa ser pensado. LEÃO 22-7 a 22-8 Os milagres acontecem o tempo inteiro, mas só às pessoas que tiverem abertura emocional e mental suficiente para permitir sua manifestação. Pense grande, pense além de si, pense na Vida maior em que sua vida está contida. VIRGEM 23-8 a 22-9 A qualquer momento, uma frustração. Porém, a qualquer momento, um festejo também. A vida segue em ondas, você sabe disso pela própria experiência. Por que, então, ter de continuar repetindo isso a si mesmo? Siga em frente! LIBRA 23-9 a 22-10 Tudo começa com uma idéia que com o passar do tempo e por meio de muitas conversas vai tomando forma e se manifestando concretamente. Por isso, quando você não souber em que acreditar, confie no poder das idéias. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quanto mais você se agarrar aos métodos consagrados no passado, mais erros você poderá cometer. Acontece que a situação atual não pode ser comparada com nada que você já experimentou. Só a criatividade salva você. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12, Os conflitos só podem resolver-se através do diálogo, mas quem quer dialogar? Todo mundo só quer expor suas razões e convencer a outra parte a aceitar a derrota e, assim, sentir-se vencedor nessa contenda. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você é exemplo de eficiência, em seu desempenho as pessoas buscam referência. Porém, você comete erros e, por isso, esses erros correm o risco de se multiplicarem através do exemplo. Que responsabilidade! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Escolha seus movimentos, faça uso da força de vontade. Em vez de pensar que as coisas acontecem, faça diferente, coloque sua alma no centro do palco, torne-se protagonista da vida e se interesse muito mais em você acontecer. PEIXES 20-2 a 20-3 Por trás do véu severo e resistente que certas pessoas apresentam ao você lhes expor seus ideais e razões, há a possibilidade de você ganhar aliados fortes para os seus projetos de vida. As coisas não são o que parecem.