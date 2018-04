Governo de Cuba premia Del Toro O ator Benicio del Toro recebeu um prêmio do governo cubano para artistas estrangeiros, em uma cerimônia em Havana, na qual estiveram presentes os atores James Caan, Robert Duval e Bill Murray. O ator recebeu a premiação concedida pela União de Artistas e Escritores de Cuba (Uneac), como reconhecimento de sua carreira. Del Toro está em cartaz com o filme Che, do diretor Steven Soderbergh, sobre o revolucionário argentino Ernesto Guevara, que ajudou Fidel Castro a tomar o poder em 1959. O prêmio leva o nome do cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea (1928- 1996), que dirigiu mais de 20 filmes em sua carreira.