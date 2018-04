''''Gosto de papéis com paradoxos''''

O barítono norte-americano Thomas Hampson conta que seu contato com a música começou por meio da poesia e da literatura. Natural, portanto, que desde cedo as canções de Schubert, Schumann, Mahler, Charles Ives, Strauss e muitos outros autores tenham sido parte importante de seu repertório. E não apenas como cantor - aos 51 anos, ele tem textos dedicados a esses autores e criou há alguns anos uma fundação, The Hampsong Foundation, com o objetivo de pesquisar e difundir obras pouco conhecidas, contando com o trabalho de um grupo numeroso de musicólogos e formando parcerias com bibliotecas e arquivos de todo o mundo. Neste universo, no entanto, a obra do austríaco Gustav Mahler se sobressai. Hampson tem diversos registros de seus ciclos de canções, com maestros como Leonard Bernstein e Claudio Abbado, e participou da preparação de nova edição das partituras. No fim do mês, nos dias 27 e 28, ele vem ao Brasil pela primeira vez, como solista da Orquestra Jovem Gustav Mahler. No programa, claro, canções do compositor austríaco (uma seleção do ciclo Des Knaben Wunderhorn), sobre quem ele falou na entrevista a seguir, concedida com exclusividade ao Estado. Como definir a importância do ciclo Des Knaben Wunderhorn no contexto das canções de Gustav Mahler? Acredito que ele seja fundamental para se compreender o senso de metáfora, de alegoria de Mahler, seu uso de símbolos e sua compreensão da natureza. Não acho que suas canções sejam workshops para suas sinfonias, elas são de certa forma um microcosmos do que acontece nas sinfonias. É preciso reconhecer que as canções são fundamentais, um corpo à parte dentro de sua obra e não apenas um caminho. O mundo da poesia popular, esse microcosmos da emoção humana, dos eventos universais e dos fenômenos naturais são fundamentais para se vislumbrar a sua compreensão da vida. Mahler viveu na passagem do século 19 para o 20, momento marcado por fortes mudanças sociais, políticas, pelo advento da psicanálise. Seria correto dizer que sua obra é a tradução musical desse período? Não falaria em tradução, penso mais em um espelho. Mas a afirmação é apropriada. O interessante em Mahler, no entanto, é que observando sua maneira de compor, eu poderia enxergar em sua música qualquer tempo em que ele estivesse escrevendo. Ele tinha a habilidade de criar uma música que espelha, reflete, tudo aquilo que acontece simultaneamente em nossas vidas, dos estímulos do mundo à nossa volta aos mais profundos sentimentos da alma. É isso que me fascina em seu trabalho. Mas, como intérprete, penso que o processo de entender o contexto em que obras foram escritas é fundamental. Durante uma apresentação, claro, você deve passar uma intenção específica, mas me agrada poder levar para o palco informações subliminares não necessariamente expostas na partitura. De volta à época de Mahler, encontramos outros grandes autores que se dedicaram às canções, Zemlinsky e Schoenberg entre eles. É possível identificar em Mahler algo que o faça se destacar nesse contexto? É uma pergunta importante, mas não sei se há uma resposta para ela. Qual a diferença entre Beethoven e Cimarosa? Gênios são gênios, e não tenho medo de definir Mahler como um gênio. O que faz de um cozinheiro um bom cozinheiro? Acho que é algo relacionado com a quintessência dos elementos que resultam em música se unindo. A genialidade de Mahler está na capacidade de articular um mundo imaginado, um mundo ouvido, um mundo visto, os pensamentos da realidade, a continuidade da natureza, e conseguir mostrar as filigranas desse diálogo de maneira diferente do que outros autores. E há o texto. O uso que ele faz das palavras é, para muitos autores, uma manipulação a ser condenada. Pelo contrário, acredito que seu uso do texto como metáfora da imaginação e em diálogo com elementos musicais é fundamental para se compreender o que ele quis dizer com sua música. Um dos primeiros maestros com quem você gravou Mahler foi Leonard Bernstein, um dos responsáveis pela reabilitação do compositor e, ao mesmo tempo, intérprete bastante pessoal de suas obras. Bernstein foi um dos homens mais extraordinários que conheci. Eu era muito jovem, gostaria de ter tido a chance de trabalhar com ele mais tarde, quando já havia amadurecido um pouco. O que mais me impressionava nele era a capacidade de digerir uma quantidade impressionante de linguagens e detalhes musicais em um nível intelectual. No entanto, à frente de uma orquestra, tratava-se sempre de fazer música, de transformar todos aqueles detalhes em um foco afiado, preciso em termos de intenções de interpretação. A lição que ele me deu foi: esteja sempre preparado, estude, leia, aprenda; mas, quando for fazer música, pelo amor de Deus, faça música. Você fala em interpretação pessoal. Acho fenomenal em seu trabalho justamente esta personalização da música, que era a base, para ele, do trabalho do intérprete. Neste sentido, trabalhar com ele foi uma experiência libertadora. Você gravou diversas obras de Bernstein, tanto seus musicais como peças sinfônicas. Em sua música, o ecletismo não se limitou às formas e gêneros escolhidos mas também às mais diversas orientações: musicais como Candide, por exemplo, têm ecos de Mahler, Stravinski, Schoenberg. Ouvindo a música de autores atuais como Osvaldo Golijov, para ficar em um só nome, parece que este compromisso com a mensagem a ser passada, com a individualidade do autor, mais do que com escolas ou orientações estéticas específicas que marcaram sua época, faz de Bernstein um precursor? Acredito que Bernstein vai continuar a receber cada vez mais crédito como compositor, passando a ser visto não apenas como um grande regente mas também como autor importante, o mesmo que ocorreu com Mahler de certa forma. É fundamental ressaltar que seu ecletismo e a mistura de influências não fazem de sua obra menos pessoal, menos inventiva. Ele sempre se incomodou com a reação das pessoas a esse ecletismo, nem todos perceberam que ele não esconde uma marca extremamente pessoal. Suas sinfonias são maravilhosas. Suas peças para o palco são inteligentes, de tirar o fôlego, estimulantes intelectualmente, inspiradas emotivamente, repletas de sátiras, cinismo, paradoxos. E, claro, repletas de emoção. Lenny era um homem apaixonado, acreditava na música como guia em meio ao caos da vida, pregava um amor incondicional entre as pessoas. Como surgiu o seu interesse pelo repertório de canções? Sempre fui fascinado por poesia, história, pela literatura como um guia em nossa jornada como seres humanos. Mas em algum momento alguém faz você acordar para suas habilidades e desejos e entendi que estava aí o meu caminho. Aprendi a cantar por meio da poesia, das canções. Há uma distinção clara entre o "micro" da poesia e o "macro" do teatro, da ópera, quando um personagem faz parte de um mundo mais amplo. Cada papel que interpreto, inspirado na literatura, Posa (no Don Carlo, de Verdi), Macbeth (Verdi), Onieguin (Tchaikovsky), todos eles têm um contexto específico. É divertido, ao prepará-los, ir atrás de informações sobre eles. Onieguin, por exemplo: a educação que ele recebeu, o mundo russo em que viveu, são elementos importantes para se entender como ele se comporta com as mulheres, a natureza de sua amizade com Lensky, e assim por diante No caso do marquês de Posa, no Don Carlo, isso seria particularmente verdade. Seria estúpido pensar que a luta por liberdade de Posa, retratada tanto por Schiller em sua peça quanto na ópera que Verdi criou a partir dela, é fruto do acaso. Há uma energia intelectual por trás do processo de criação da personagem. E isso, ao menos para mim, se torna parte do contexto teatral. Se você quer refinar sua interpretação de um personagem, parta em busca da literatura, da poesia, da articulação de uma filosofia. E isso nos leva de volta ao mundo das canções. É interessante explorar diferentes culturas por meio de suas canções. Em diferentes épocas, gerações, países, culturas, pessoas articularam, com as canções, essencialmente os mesmos fundamentos e propostas sobre a vida humana. É possível construir uma maior compreensão entre as pessoas, entre os povos a partir da leitura de seus poemas e da audição de suas canções. Soa simples e talvez seja mesmo. Aplicando esse raciocínio à cultura americana, acredito que seja representativa o seu trabalho com a poesia de Walt Whitman. Você gravou um disco com canções que diversos autores americanos de diversas épocas escreveram a partir de seus textos, revelando a musicalidade de sua poesia. Whitman escreveu durante anos críticas de concertos, mas preferia a ópera, o que nos leva a um fato pouco conhecido não apenas de sua história mas também da histórica cultural americana. Durante muitos anos, o país recebeu companhias italianas que interpretavam muito Bellini, Donizetti, Rossini. Ele acompanhou esse processo e, no final da vida, afirmaria que esta música o influenciara muito. Seu verso livre, a maneira como usava a língua, tudo seria diferente sem a música. Como uma partitura, seus poemas têm cadência, ritmo, uma estrutura bem clara que, no entanto, se altera, muda, nunca é a mesma, sendo definida pelo que se está dizendo, pelos sentimentos que ele queria expressar. É a marca de Ralph Waldo Emerson e, de alguma forma, a marca da cultura americana como um todo, essa busca por uma forma que captura a expressão ou uma expressão que dita a maneira como a forma se estabelece. Essa mutabilidade da forma é que fez da poesia de Whitman algo tão libertador e fascinante para compositores. E, claro, a emoção de sua escrita é muito forte. Ralph Vaughan Williams dizia que Whitman era capaz de mostrar que até mesmo agnósticos podiam ser boas pessoas (risos). A influência que ele recebeu da música e a maneira como mais tarde influenciaria compositores é um dos diálogos mais fascinantes da história da música ocidental. Falando um pouco de ópera. Depois de muito Mozart, Rossini e de papéis franceses, você tem se dedicado a papéis mais pesados de Verdi, despertando a reação de críticos para quem sua voz serviria melhor a um repertório mais lírico, menos dramático. Cada vez mais canto apenas aqueles papéis que me interessam. Tento cantar tudo com a voz que tenho, sem tentar aproximá-la de algum tipo de voz ideal ou preestabelecido. Gosto de papéis que ofereçam dilemas, paradoxos. Hamlet, por exemplo. Há uma série de críticas que se pode fazer à ópera de Ambroise Thomas como um todo, mas não dá para dizer que ela é incapaz de tocar nos temas fundamentais de Shakespeare. Você me pergunta sobre Verdi. Ele era genial ao articular a linguagem musical com a psicologia dos personagens. Não me preocupo com os clichês sobre as vozes verdianas. Se são vozes pesadas, grandes, volumosas, é porque muitos cantores com essas características os fizeram assim. O que preocupava Verdi, no entanto, era outra coisa, ele escreveu sobre as sombras, as filigranas da emoção humana. É um erro entender a ópera a partir do clichê do sentimentalismo barato, superficial, do canto estentóreo. Um papel como Macbeth está mais em suas sombras e conflitos do que nos grandes momentos dramáticos. Quero fazer Stiffelio, Iago, Falstaff. Vocalmente, fisicamente, emocionalmente tenho que me sentir pronto para recriá-los. Mas insisto que Verdi é grande por conta do contexto emocional, pela real exploração das emoções humanas e das possibilidades expressivas da voz.