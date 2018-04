''''Gostaria muito de ter feito Eles não Usam Black-Tie'''' Silvio Tendler é autor de documentários fundamentais do cinema brasileiro como Jango e Os Anos JK e está em cartaz com o documentário Milton Santos ou: o Mundo Global Visto do Lado de cá, prêmio do público no último Festival de Brasília. Que filme você mais revê? Cidadão Kane, que teve Orson Welles como diretor. E qual foi o filme revisto por você que ficou ainda melhor? A Idade da Terra, dirigido por Glauber Rocha. Você pode citar um filme surpreendente, ou seja, bom e pelo qual você não dava nada. Eu me Lembro, que é dirigido por Edgar Navarro. Que filme revolucionou a sua maneira de ver o mundo? Foi A Sexta Face do Pentágono, de Chris Marker . Você pode citar um filme que você considera que deve ser muito bom, mas que não assistiu ainda. Solaris , de Steven Soderbergh. Cite um filme cuja continuação foi melhor do que a primeira versão. O Declínio do Império Americano que gerou Invasões Bárbaras, filmes de Denys Arcand. De que filme você gostaria de mudaria o final? E por quê? Todos os filmes que não podem ter um final realista para agradar ao público - hoje se faz pesquisa de opinião para determinar o fim de um enredo. Ridículo. Qual foi o filme realizado nos últimos dez anos que mais o marcou? Se mais de um, quais? Invasões Bárbaras. Oscar ou Cannes? Candango (Festival de Brasília). Qual ator (ou atriz) o leva ao cinema, seja qual for o filme? Fernanda Montenegro. Qual foi o filme festejado pela crítica que você detestou? Qual crítica? Quem? Existe unanimidade? E existe algum filme demolido pela crítica que você gostou? Qual crítica? Quem? Existe unanimidade? Quais os piores clichês do cinema? E os clichês indispensáveis? As cenas de perseguição e fuga de automóveis no cinema americano são todas iguais. O jogo de sedução. Você lembra qual foi o primeiro filme que assistiu no cinema? Não lembro se foi Chaplin ou Gordo e Magro. Desde pequeno freqüentei o cinema. Que filme você gostaria de ter feito? Eles não Usam Black-Tie , de Leon Hirszman. Quem você gostaria que interpretasse você em um filme inspirado na sua vida? Selton Mello. Qual final feliz foi o mais feliz que você já viu no cinema? A Dama e o Vagabundo, Luzes da Ribalta, Invasões Bárbaras. Qual o diretor de quem você gosta até em filmes ruins? O filme dos meus amigos. Você pode citar um filme brasileiro que merece o Oscar? O Mágico e o Delegado, de Fernando Cony Campos . O melhor filme feito de um livro; e a pior adaptação de um livro? Macunaíma, de Mário de Andrade por Joaquim Pedro de Andrade. E o pior foi Dr. Jivago, de Boris Pasternak, um subproduto da guerra fria. Há um ator ou atriz que você sempre acompanha, esteja ele num filme de um grande diretor ou num filme de ''''carregação''''? A indústria de comunicação não permite mais criar divas atemporais como Sophia Loren, Anna Magnani, Ingrid Bergman. Tudo se tornou efêmero, volátil, descartável. Agora é a bola da vez. Que filmes, em sua opinião, conseguem o milagre de somar reflexão e entretenimento? Tempos Modernos e O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Você gosta de programas arriscados: um filme trash, um filme bizarro, um melodrama descabelado? Já gostei muito, hoje vejo mais televisão.