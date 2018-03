Gorillaz e Deadmau5 são os destaques de festival em BH

Grife da cultura eletrônica britânica, o festival Creamfields realiza hoje sua edição brasileira. O autódromo Mega Space, em Belo Horizonte, foi escolhido para receber a festa, que promete mais de 12 horas de música ininterrupta. Para este ano, os organizadores misturaram atrações populares no País, como a banda israelense Infected Mushroom, com veteranos e promessas da eletrônica mundial. Quem passou por uma pista de dança nos últimos dez anos deve reconhecer alguns dos nomes selecionados, como o do DJ francês Laurent Garnier. Os artistas estarão espalhados por três tendas, e a estrutura conta ainda com praça de alimentação e estacionamento. Entre as principais atrações da seleta está a trupe do Gorillaz Soundsystem - que não vem em seu formato de banda. Se você for um fã de Damon Albarn, vocalista do Blur e líder do quarteto animado, não se empolgue. O projeto fará uma "discotecagem audiovisual", sincronizando música e imagem, como na edição argentina do Creamfieds, realizada neste mês. O repertório deve passar pelo dub, e contará com o vocal de MCs, além de percussão. O canadense Joel Zimmerman, figura por trás do projeto Deadmau5, também fará uma das apresentações mais aguardadas. Apesar de estar há pouco tempo na estrada, suas músicas - entre elas a melódica Not Exactly - lhe garantiram passagem para o estrelato. Sempre vestindo uma enorme máscara de rato à la Mickey Mouse, Zimmerman já tocou em alguns dos mais importantes eventos de música do mundo, como o norte-americano Coachella. Das atrações nacionais, o destaque é o paulistano Gui Boratto. Integrante da gravadora alemã Kompakt - meca do techno contemporâneo -, ele se apresenta na arena Cream, ao lado do mineiro Anderson Noise. Boratto também é figura corrente em grandes festas de música eletrônica, como o Mutek. Seu álbum de estréia, Chromophobia, foi lançado no ano passado e emplacou sucessos das pistas, entre eles Beautiful Life e Mr. Decay. O músico escocês Calvin Harris estava escalado para fazer um DJ set, mas, assim como no Planeta Terra, cancelou sua vinda por problemas de saúde. Desde seu surgimento, em 1998, o Creamfields passa por países como Argentina e Espanha. Em 2004, aportou pela primeira vez no Brasil. O tamanho de sua estrutura e o grande número de atrações tornam o festival importante fertilizante da cena fora do eixo Rio-São Paulo. No ano passado, a festa também foi realizada no Rio de Janeiro, mas em 2008 se concentra na capital mineira, como o Eletronika - que em 2007 levou a Belo Horizonte os shows do LCD Soundsystem e do Battles.