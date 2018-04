Goeldi, por outros artistas ''''Goeldi nos mostra a periferia do mundo, seus subúrbios, funcionando em lógica própria, noturna, algo alucinada e, quem sabe, indiferente aos valores diurnos. Trata-se da promessa de uma nova disposição, após a tempestade, onde as ratazanas tenham a mesma dignidade dos homens, os cestos de lixo se equiparem aos casacos de pele etc., ou seja: aquela reordenação hierárquica própria às catástrofes naturais (as cenas de Goeldi parecem sempre preceder ou suceder a tempestade). Se a catástrofe em Goeldi é bela é por originar esta desierarquização entre seres e coisas, homens e animais, natureza e social.'''' NUNO RAMOS ''''Goeldi tem um universo próprio que sempre me intrigou. Apesar de seus temas sinistros, há, ao mesmo tempo, doçura. Suas situações misturam o desamparo e o acolhedor, essa junção sempre me atraiu. Nos anos 90 fiz obras relacionadas com sua poética.'''' RODRIGO ANDRADE ''''Goeldi é dos maiores que nós tivemos. É artista que veio da herança expressionista, com uma verve forte que a contextualiza com uma claridade surrealista. Porque ele fez do negro da xilogravura a luz, muito bonita. Suas cenas urbanas são labirintos, sua poética é a do beco, em que a perspectiva não fica clara. Goeldi também rompeu com a questão dos gêneros fazendo uma xilo de grandeza. Foi um desbravador para o campo dos gravuristas.'''' MARCO GIANNOTTI