Glória e perigo DATA ESTELAR Sol em quadratura com Urano e trígono com Netuno e Júpiter; Lua é quarto minguante em Áries Enquanto isso, aqui na Terra, a realidade não é mais, porém se sustenta pela força de sua própria inércia e, principalmente, pela falta de ousadia de nossa humanidade, a própria inventora desta realidade atual que não é mais. Todas as promessas românticas foram quebradas, todas as ideologias políticas corrompidas, toda fé foi profanada, toda moral foi pisoteada, nossa humanidade está nu e envergonhada, a culpa a desanima e violenta, é um tormento seu sentimento. Assim, espera pelo Salvador que a tire da miséria com sua infinita misericórdia, mas nada disso acontecerá. Nossa humanidade é salvadora de si mesma. Este é o grande perigo, mas também nossa glória. Nos autodestruiremos ou renasceremos? É o que estamos escrevendo agora. Áries >>21-03 a 20-04 O processo de purificação de seu passado ainda não foi concluído e por isso as coisas ainda estão misturadas demais para se poder organizar tudo direitinho. Não importa, siga em frente com a cabeça coroada de dignidade. Touro >>21-04 a 20-05 Neste momento, em que o entusiasmo e o nervosismo se confundem e entrelaçam, melhor silenciar para não cair no erro de emitir opiniões ou críticas precipitadas. Assim, em silêncio aguardar por um sinal do Universo. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Quando você assume suas responsabilidades sem ninguém ter de chamar sua atenção a esse respeito, sem você sabê-lo uma onda de benéfica influência é colocada em marcha. Essa onda voltará a você de forma compensadora um dia. Câncer >>21-06 a 21-07 Permita que tudo se transforme, evite agarrar-se ao que quer que seja. O momento atual é conturbado o suficiente para precisar de uma margem bem ampla de manobra. O momento parece tranquilo, mas sua alma não se engana com isso. Leão>> 22-07 a 22-08 Há tanta coisa envolvida que seria ingênuo de sua parte achar que se poderia explicar tudo com simplicidade. As coisas não são assim e seria melhor aceitar a limitada compreensão com que se deve lidar com tudo. Virgem >>23-08 a 22-09 Está bastante difícil colocar em marcha todas as novidades que foram apresentadas a você. Porém, esta é a necessidade básica que deveria nortear todos seus passos e atitudes atualmente. Nada é mais importante do que isso. Libra >>23-09 a 22-10 Ninguém gosta de adversidades, todo mundo acha que elas só atrapalham. Porém, aos olhos de quem se dedica firmemente à liberdade de ser, as adversidades representam oportunidades de lapidar melhor o próprio caráter. Escorpião >>23-10 a 21-11 A força nunca será meramente individual. Sim, a verdadeira força surge da colaboração mútua, da concórdia, da confiança, do estabelecimento de fortes laços de cooperação. Nunca se esqueça: esta é a única e verdadeira força. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Diga a verdade ainda que for difícil expressá-la. No entanto, nunca diga verdade alguma que não for pertinente ou que não tiver sido requerida pela necessidade do momento. A verdade, para libertar, precisa ser necessária. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Permita que o espírito de aventura fale mais alto do que todas essas razões que apontam para o lado da prudência. Porém, melhor ainda seria que você pudesse dosar os dois lados da moeda através de uma sabedoria prática. Aquário >>21-01 a 19-02 Neste momento você não deveria esperar pela aprovação ou elogio de ninguém, porque as pessoas andam preocupadas demais com seus assuntos particulares. Neste momento, você deve seguir em frente à despeito da falta de aprovação. Peixes >>20-02 a 20-03 Para sua alma pisciana não é difícil enxergar sinais por toda parte, movimentos que se esgueiram por trás das aparências. Isto não é problema, mas traduzir tudo que é sentido e, também, a diferença entre chute e intuição.