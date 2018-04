GloboSat na TVA

A briga da TVA pela flexibilização de comercialização dos canais Globosat junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não rendeu os resultados que a operadora esperava. Segundo Leila Loria, diretora-geral da TVA, a operadora terá de repassar aos assinantes os canais Globosat em um único pacotão. A medida impede que a TVA ajuste seus pacotes para oferecer preços diferenciais pelos canais Globosat, que ainda não têm data de entrada na TVA. Leila garante que a comercialização começará em breve. A diretora conta que a prioridade da TVA era acertar o contrato com a Telefônica, que arrematou 100% das operações em MMDS, 49% das operações de cabo fora do Estado de São Paulo e 19,9% das operações de cabo em São Paulo. ''''Falamos pouco de estratégias para a parceria, mas vamos reforçar o triple play: voz (a cargo da Telefônica), TV paga (parte que cabe à TVA) e banda larga (com o Speedy e o Ajato)'''', diz Leila. A Telefônica garantiu à TVA a distribuição de cinco canais da Abril, entre eles o Fiz TV, já no ar, e o Ideal, que estréia no dia 1º de outubro. Outros três canais entrarão na operadora até 2009.