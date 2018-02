Globos de Ouro serão entregues amanhã Amanhã serão entregues os prêmios aos vencedores do Globo de Ouro, em Los Angeles (EUA). A 66ª edição da cerimônia convoca pela quarta vez Javier Bardem, que concorre na categoria de melhor ator de comédia ou musical por seu trabalho em Vicky Cristina Barcelona, do diretor Woody Allen, enquanto Penélope Cruz disputa o troféu de melhor atriz coadjuvante no mesmo filme. Entre os concorrentes ao melhor drama está O Curioso Caso de Benjamin Button, cujo diretor David Fincher também concorre ao prêmio de sua categoria. No Brasil, a premiação será exibida ao vivo na TNT amanhã, a partir das 23 horas.